颱風夜撞斷指示牌…34歲男開車自撞翻覆 查獲依託咪酯菸彈毒駕法辦

巴威颱風來襲，嘉義市凌晨2時多西區發生自撞翻車事故，34歲林姓男子駕轎車行經世賢路二段與博愛路二段路口，突然失控衝撞分隔島，將道路指示牌撞斷，轎車當場側翻車道上，駕駛受困車內。消防人員趕抵後協助脫困送醫，警方在現場查獲疑似依託咪酯電子菸彈，初步檢驗呈陽性反應，依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

消防局表示，凌晨2時01分獲報，博愛路二段與世賢路二段交叉口發生交通事故，立即派遣第一大隊德安分隊救護車及器材車前往救援。消防人員抵達時，發現分隔島上的道路指示牌被撞倒，轎車側翻豎立於車道上，34歲林姓駕駛受困車內。救護人員協助駕駛脫困，經檢傷意識清楚，左手手掌約有2公分撕裂傷，嘴角出血，疑似牙齒斷裂，隨即進行包紮止血，神經學檢查無異常，生命徵象穩定後，送往台中榮民總醫院嘉義分院接受治療。

第一警分局員警到場處理，完成交通事故蒐證，在現場查獲一顆疑似依託咪酯電子菸彈，經初步檢驗呈陽性反應，隨即將林男帶回調查，依違反毒品危害防制條例現行犯逮捕，查扣相關證物後，移送嘉義地檢署偵辦。警方說，是否因施用毒品影響駕駛能力，以及是否涉及毒駕，後續檢驗及偵查釐清。

消防局提醒，颱風期間風雨強勁、能見度低，道路易有積水及障礙物，民眾若非必要應避免外出；如需駕車上路，應減速慢行、保持安全車距，並隨時注意路況及天候變化，以降低交通事故發生風險。警方呼籲，毒品危害身心健康，影響駕駛判斷能力，大幅增加交通事故風險，危及自身及其他用路人安全，將加強查緝毒品犯罪及取締毒駕，維護市民生命財產安全。

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巴威颱風來襲，嘉義市凌晨2時多34歲林姓男子駕轎車行經世賢路二段與博愛路二段路口，突然失控衝撞分隔島，將道路指示牌撞斷，轎車當場側翻車道上，駕駛受困車內。消防人員趕抵後協助脫困送醫，警方在場查獲疑似依託咪酯電子菸彈，檢驗呈陽性反應。圖／嘉市消防局提供