毒駕拒檢衝撞警車！ 男開失竊貨車颱風夜狂逃1公里仍遭逮

花蓮警方今天凌晨巡邏時，發現一輛失竊小貨車在市區蛇行，駕駛拒絕受檢並加速逃逸，警方立即展開攔截圍捕，雙方追逐逾1公里，小貨車最終撞上警車及路旁停放車輛後停下，警方當場查獲毒品安非他命，依法移送偵辦。

花蓮警分局表示，今天凌晨2時許，巡邏警網在花蓮市博愛街發現一輛白色小貨車行駛不穩，查證後確認為本月6日於新城鄉北埔村遭竊車輛，員警準備攔查時，48歲張姓男子拒絕配合並駕車逃逸。

警方隨即通報線上警力展開攔截，小貨車一路由博愛街逃往中山路、林森路口一帶，沿途警笛大作，引起不少民眾注意，警方利用警車前後包夾，張男卻駕車衝撞攔停警車，也擦撞路邊停放車輛，眼看插翅難逃，最後才被迫停車就逮，現場無人受傷。

警方將張男控制後實施唾液快篩，結果呈毒品陽性反應，並在車內及身上查獲安非他命及殘渣袋，經查張男有毒品及竊盜前科，多次入監服刑仍持續犯案。

花蓮警分局指出，全案訊後依違反毒品危害防制條例、汽車竊盜、毒駕公共危險、妨害公務等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦，另因毀損警車及民眾車輛，相關民、刑事責任也將一併追究。警方呼籲，毒駕嚴重危害交通安全，將持續加強取締查緝，維護民眾生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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張姓男子毒駕開偷來的小貨車撞警車，仍被警力圍捕送辦。圖／花蓮警分局提供