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新北三重73歲翁失控暴衝！先自撞再撞拾荒婦 11車慘遭殃

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影／新北三重73歲翁失控暴衝！先自撞再撞拾荒婦 11車慘遭殃

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北三重區今天下午有1個73歲老翁開車轉彎時自撞行人庇護島失控，先撞倒騎3輪車在路口停等紅燈的81歲拾荒老婦，再撞後方賓士休旅車，然後衝向路肩撞倒整排機車共9輛，老婦人被救護車緊急送醫。

據了解，周姓老翁下午4時許駕駛休旅車從新北大道一段左轉中華路時，自撞行人庇護島造成車輛彈跳失控，迎面衝撞在中華路口停等紅燈的3輪車，造成劉姓老婦倒地不起，全身多處擦撞傷送醫詳細檢查。

老翁的車接著又撞到1輛由59歲楊姓婦人駕駛的白色賓士休旅車，最後衝向路肩撞倒9輛機車。警方獲報趕抵，封鎖管制整個路段處理現場一片狼藉、協助傷者送醫，肇事周姓老翁沒有酒駕、毒駕問題，詳細肇事責任尚待進一步調查釐清。

新北市三重區今天下午有1個73歲老翁開車轉彎時自撞行人庇護島失控，先撞倒騎3輪車在路口停等紅燈的81歲拾荒老婦，再撞後方白色賓士休旅車，然後衝向路肩撞倒整排機車共9輛，老婦人被救護車緊急送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區今天下午有1個73歲老翁開車轉彎時自撞行人庇護島失控，先撞倒騎3輪車在路口停等紅燈的81歲拾荒老婦，再撞後方白色賓士休旅車，然後衝向路肩撞倒整排機車共9輛，老婦人被救護車緊急送醫。記者林昭彰／翻攝

新北市三重區今天下午有1個73歲老翁開車轉彎時自撞行人庇護島失控，先撞倒騎3輪車在路口停等紅燈的81歲拾荒老婦，再撞後方白色賓士休旅車，然後衝向路肩撞倒整排機車共9輛，老婦人被救護車緊急送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區今天下午有1個73歲老翁開車轉彎時自撞行人庇護島失控，先撞倒騎3輪車在路口停等紅燈的81歲拾荒老婦，再撞後方白色賓士休旅車，然後衝向路肩撞倒整排機車共9輛，老婦人被救護車緊急送醫。記者林昭彰／翻攝

新北市三重區今天下午有1個73歲老翁開車轉彎時自撞行人庇護島失控，先撞倒騎3輪車在路口停等紅燈的81歲拾荒老婦，再撞後方白色賓士休旅車，然後衝向路肩撞倒整排機車共9輛，老婦人被救護車緊急送醫。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區今天下午有1個73歲老翁開車轉彎時自撞行人庇護島失控，先撞倒騎3輪車在路口停等紅燈的81歲拾荒老婦，再撞後方白色賓士休旅車，然後衝向路肩撞倒整排機車共9輛，老婦人被救護車緊急送醫。記者林昭彰／翻攝

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