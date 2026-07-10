快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…屏東也宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

騎車載未戴安全帽女友還逆向 高雄男遭警攔查手腳頻抖害慘女友

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，被巡邏員警撞見攔查，警方見曾男下車後，精神恍惚、手腳頻發抖，懷疑他毒駕，採唾液快篩呈陽性反應，警方另在潘女身上查獲依托咪酯煙彈及霧化器，一箭雙鵰，雙雙被逮送辦。

仁武警分局仁美派出所員警上月底巡邏行經鳥松區水管路段時，見曾姓男子（46歲）騎機車載未戴安全帽的潘姓女友（37歲）還逆向，遂上前攔查。

警方盤查曾男身分時，見曾男精神恍惚且手腳頻頻抖動，懷疑他有毒駕行為，經實施毒品唾篩結果呈陽性反應，另在潘女身上查獲依托咪酯煙彈及霧化器，將2人一併逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方另對潘女未戴安全帽依道路交通管理處罰條例第31條掣單舉發，可處500元罰鍰；曾男騎車逆向違規部分則依道交條例第45條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，毒駕部分依據道交條例第35條規定，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、及扣繳牌照及吊扣駕駛執照1年至2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，2人各被警方查獲毒駕並持毒，雙雙被逮。記者石秀華／翻攝
曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，2人各被警方查獲毒駕並持毒，雙雙被逮。記者石秀華／翻攝

曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，2人各被警方查獲毒駕並持毒，雙雙被逮。記者石秀華／翻攝
曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，2人各被警方查獲毒駕並持毒，雙雙被逮。記者石秀華／翻攝

曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，曾男因手腳抖動被警方測出有毒駕行為。記者石秀華／翻攝
曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，曾男因手腳抖動被警方測出有毒駕行為。記者石秀華／翻攝

安全帽 女友 高雄 毒駕 依托咪酯

延伸閱讀

高雄通緝犯逃10年刑期持刀劃頸拒捕 警鳴6槍噴辣椒水制伏

撞傷闖馬路女童…警追回肇逃婦竟稱不知情 家長也恐挨罰

南警破獲小蜜蜂販毒集團　逮9人查扣毒品咖啡包

「蠻橫霸道」砂石車大軍違規左轉對向嚇傻 警方要罰了

相關新聞

騎車載未戴安全帽女友還逆向 高雄男遭警攔查手腳頻抖害慘女友

曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，被巡邏員警撞見攔查，警方見曾男下車後，精神恍惚、手腳頻發抖，懷疑他毒駕，採唾液快篩呈陽性反應，警方另在潘女身上查獲依托咪酯煙彈及霧化器，一箭雙鵰，雙雙被逮送辦。

網紅「蹦闆」涉強盜、組織犯罪！今晨70萬元交保 氣噗噗說這句

桃園地檢署檢察官方勝詮指揮刑事局與雙北、桃園警方，前天兵分25路拂曉出擊，強力瓦解網紅「蹦闆」呂育銓為首的犯罪集團，總共拘提14人到案。呂育銓涉犯強盜、組織犯罪等重罪，昨天深夜經複訊後，諭令70萬元交保；蹦闆今凌晨獲釋後，半跑衝出地檢署，對於詢問，僅氣噗噗地說「不講」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。