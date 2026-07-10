騎車載未戴安全帽女友還逆向 高雄男遭警攔查手腳頻抖害慘女友

曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，被巡邏員警撞見攔查，警方見曾男下車後，精神恍惚、手腳頻發抖，懷疑他毒駕，採唾液快篩呈陽性反應，警方另在潘女身上查獲依托咪酯煙彈及霧化器，一箭雙鵰，雙雙被逮送辦。

仁武警分局仁美派出所員警上月底巡邏行經鳥松區水管路段時，見曾姓男子（46歲）騎機車載未戴安全帽的潘姓女友（37歲）還逆向，遂上前攔查。

警方盤查曾男身分時，見曾男精神恍惚且手腳頻頻抖動，懷疑他有毒駕行為，經實施毒品唾篩結果呈陽性反應，另在潘女身上查獲依托咪酯煙彈及霧化器，將2人一併逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方另對潘女未戴安全帽依道路交通管理處罰條例第31條掣單舉發，可處500元罰鍰；曾男騎車逆向違規部分則依道交條例第45條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，毒駕部分依據道交條例第35條規定，可處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、及扣繳牌照及吊扣駕駛執照1年至2年。

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曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，2人各被警方查獲毒駕並持毒，雙雙被逮。記者石秀華／翻攝

曾姓男子上月底騎機車載未戴安全帽潘姓女友在高市水管路逆向，2人各被警方查獲毒駕並持毒，雙雙被逮。記者石秀華／翻攝