網紅「蹦闆」涉強盜、組織犯罪！今晨70萬元交保 氣噗噗說這句

桃園地檢署檢察官方勝詮指揮刑事局與雙北、桃園警方，前天兵分25路拂曉出擊，強力瓦解網紅「蹦闆」呂育銓為首的犯罪集團，總共拘提14人到案。呂育銓涉犯強盜、組織犯罪等重罪，昨天深夜經複訊後，諭令70萬元交保；蹦闆今凌晨獲釋後，半跑衝出地檢署，對於詢問，僅氣噗噗地說「不講」。

檢警調查，網紅「蹦闆」呂育銓、討債網紅鍾小鍾（本名鍾政霖）及男子邱垂良等人，涉嫌在桃園、雙北地區籌組幫派組織，並觸犯強盜、恐嚇取財等嚴重惡行，危害地方治安甚鉅。

桃園地檢署重大專組檢察官方勝詮親自指揮內政部警政署刑事警察局、台北市刑大、南港、中山、大同分局，協同新北市海山分局，以及桃園市刑大、中壢、大園分局等大批警力組成專案小組，歷經長時間蒐證，於前天展開鐵腕掃蕩。警方兵分25路進行全方位搜索，成功將核心主嫌呂育銓在內的14名集團成員拘提到案。

檢察官於昨天下午起，對14名嫌犯展開馬拉松式訊問。由於鍾小鍾及竹聯幫信堂成員邱垂良兩名核心幹部涉嫌重大且有串滅證之虞，檢方訊後正式向法院聲請羈押禁見；其餘基層幫眾則分別被諭知1萬元至20萬元不等金額交保。至於主嫌呂育銓，檢察官訊後認無羈押必要，諭知以70萬元重金交保。

這場庭訊直到晚間11時許才結束，大批黑衣友人和部屬下午就在地檢署外高調盯場。辦妥手續獲釋的呂育銓甫步出法庭，一改過往在網路上的囂張氣焰，臉色鐵青，近乎以半跑快走的方式直衝大門。現場守候媒體隨即上前圍訪，詢問他是否願意聊聊案件始末，呂育銓當場按捺不住情緒，氣噗噗地怒吼「不講」，隨即在眾人護送下，坐上早已在門口接風的藍寶堅尼休旅車，伴隨引擎轟鳴聲絕塵而去。

「蹦闆」呂育銓歷經整晚複訊，今天凌晨以極快的速度衝出地檢署，在友人接應下坐上愛車離去。記者陳恩惠／攝影