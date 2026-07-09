高雄通緝犯逃10年刑期持刀劃頸拒捕 警鳴6槍噴辣椒水制伏

陳姓男子因毒品案遭判刑10年，5年前入監前逃逸，今天傍晚5時許因將機車騎上高市創新路與土庫路人行道，警方攔查時報假名遭識破，竟持美工刀抵頸脅迫拒捕，警方警戒，陳男見無計可施劃傷脖子，警對空鳴6槍，並噴辣椒水將陳制伏送醫幸無大礙。

楠梓警分局指出，52歲陳姓男子今天傍晚5時許，騎機車行經楠梓區創新路與土庫路口前，因將機車騎上人行道，被巡邏員警攔查報假名遭識破，竟拿出美工刀劃傷自己頸部，企圖拒捕。

警方見陳男持續持刀自殘，情況危急，先對空鳴槍6發示警震懾，有員警就地取材拿禁止通行棍子戒備，後警方以優勢警力並趁機噴灑辣椒水制伏陳男，將他送醫治療，所幸陳僅皮肉傷無大礙。

警方事後查出，陳男5年前因涉毒品案遭判刑10年，入監服刑前逃逸，四處躲藏，為躲入獄才不惜自殘；警詢後，將陳解送高雄地檢署歸案。

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陳姓男子因毒品案遭判10年入監前逃逸5年，今天傍晚因騎車上人行道被攔查拒捕，持刀劃頸自殘，警鳴6槍噴辣椒水制伏。記者石秀華／翻攝