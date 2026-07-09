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疑長期噪音積怨爆衝突 56歲嘉義男持刀砍傷堂哥遭收押

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉昨天傳持刀傷人事件，56歲何姓男子疑因長期噪音問題，與住在隔壁63歲堂哥起衝突，何男回家拿菜刀追砍，造成堂哥頭部受傷，鄰居見狀立即制止，但堂哥送醫後仍在加護病房觀察，警方依殺人未遂、傷害及家暴移送，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

警方表示，兩人為堂兄弟且住家相鄰，長期因噪音問題屢生嫌隙，昨天再次因噪音爆發口角，何男憤而返回住處拿取菜刀，朝堂哥揮砍，造成頭部受傷，幸好鄰居及時出面制止，避免傷勢再擴大，獲報後立即啟動快打部隊趕赴現場，迅速控制何姓男子，並協助傷患送醫救治。

警方指出，因雙方具有親屬關係，全案依規定啟動家庭暴力防治機制，除依職權完成緊急通報外，也協助被害人聲請保護令，並向檢方建請預防性羈押，檢方向嘉義地方法院聲請羈押獲准。目前被害人仍在加護病房接受治療，由其長子代為提出殺人未遂及傷害告訴。

警方呼籲，鄰里、親友間若因生活習慣、噪音或其他因素產生糾紛，應理性溝通或尋求第三方協助，切勿因一時情緒失控衍生暴力事件，若遇到糾紛或緊急情形，應保持冷靜盡速離開現場，並伺機報警求助，以維護自身安全。

嘉義縣新港鄉56歲何姓男子持菜刀追砍63歲堂哥，檢方向法院聲請羈押獲准。圖／警方提供
嘉義縣新港鄉56歲何姓男子持菜刀追砍63歲堂哥，檢方向法院聲請羈押獲准。圖／警方提供

嘉義縣新港鄉56歲何姓男子持菜刀追砍63歲堂哥，檢方向法院聲請羈押獲准。圖／警方提供
嘉義縣新港鄉56歲何姓男子持菜刀追砍63歲堂哥，檢方向法院聲請羈押獲准。圖／警方提供

嘉義 殺人未遂

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