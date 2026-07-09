嘉義男涉持刀砍傷堂哥頭部 因殺人未遂遭押

嘉義縣何姓男子與住隔壁堂哥積怨已深，昨天涉嫌持菜刀揮砍堂哥頭部，當場鮮血直流，警據報趕抵逮捕並依殺人未遂罪嫌移送，因清洗凶刀及關閉監視器動作，嘉檢向嘉院聲押獲准。

警方表示，住嘉義縣的何男長年與住在隔壁的堂哥不合，雙方常因細故爭吵，2人於昨天上午又在門口發生爭執，何男憤而進入家中取出菜刀，突然朝向其堂哥頭部揮砍2刀，造成頭部嚴重撕裂傷，現場鮮血直流，鄰居見狀，立即報警。

警方據報趕到現場，立即協助傷者送醫急救，並逮捕涉嫌行凶的何男到案，警訊後，於昨天晚上依殺人未遂罪嫌移送法辦，嘉義地方檢察署複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉院表示，何男坦承犯行，所涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，且其行凶前先關閉監視器的錄影功能，犯後還清洗行凶菜刀上的血跡，即有湮滅證據之虞。

嘉院說，審酌若允許具保、責付、限制住居，何男恐會滅證，而妨害後續司法偵查，因此，有羈押的必要，裁定羈押，未禁止接見通信。