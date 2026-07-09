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北市外送員涉嫌毒駕逆向撞公車 被逮出示處方箋喊冤：我吃助眠藥
43歲楊姓外送員今天中午騎車行經中正區羅斯福路四段，途中逆向撞上正要駛離站牌的公車，楊男受撞擊倒地，警方依規定對雙方酒測、毒測，發現楊男唾液快篩呈陽性，他辯稱是吃助眠藥物並出示處方箋，警方仍依規定將他逮捕移送法辦。
警方今天中午12點多獲報，羅斯福路四段86號發生車禍趕抵，現場是公車撞機車，警方對雙方酒測均無酒駕情事，車上乘客也無人受傷，但對機車騎士楊男唾液快篩陽性時發現他呈現陽性反應。
警方發現楊男是逆向駛入公車站牌才發生碰撞，他辯稱外送看導航走不知這樣違規，而被驗出涉嫌毒駕，他稱自己有服用藥物並出示處方箋，不過警方考量肇事且逆向違規，客觀上已明顯不能安全駕駛，警詢後依公共危險罪現行犯移送台北地檢署偵辦。
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