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北市外送員涉嫌毒駕逆向撞公車 被逮出示處方箋喊冤：我吃助眠藥

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

43歲楊姓外送員今天中午騎車行經中正區羅斯福路四段，途中逆向撞上正要駛離站牌的公車，楊男受撞擊倒地，警方依規定對雙方酒測、毒測，發現楊男唾液快篩呈陽性，他辯稱是吃助眠藥物並出示處方箋，警方仍依規定將他逮捕移送法辦。

警方今天中午12點多獲報，羅斯福路四段86號發生車禍趕抵，現場是公車撞機車，警方對雙方酒測均無酒駕情事，車上乘客也無人受傷，但對機車騎士楊男唾液快篩陽性時發現他呈現陽性反應。

警方發現楊男是逆向駛入公車站牌才發生碰撞，他辯稱外送看導航走不知這樣違規，而被驗出涉嫌毒駕，他稱自己有服用藥物並出示處方箋，不過警方考量肇事且逆向違規，客觀上已明顯不能安全駕駛，警詢後依公共危險罪現行犯移送台北地檢署偵辦。

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台<a href='/search/tagging/2/北市' rel='北市' data-rel='/2/141228' class='tag'><strong>北市</strong></a>公館商圈今天中午發生外送員涉嫌毒駕逆向肇事，跟一輛載客公車發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市公館商圈今天中午發生外送員涉嫌毒駕逆向肇事，跟一輛載客公車發生擦撞。記者翁至成／翻攝

台北市公館商圈今天中午發生外送員涉嫌毒駕逆向肇事，跟一輛載客公車發生擦撞。記者翁至成／翻攝
台北市公館商圈今天中午發生外送員涉嫌毒駕逆向肇事，跟一輛載客公車發生擦撞。記者翁至成／翻攝

公車 外送 北市

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