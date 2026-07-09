影／毒品通緝犯毒駕上路行車不穩又違規 南警追捕交流道前攔車逮人

46歲陳姓水電工昨天疑似邊工作邊吸毒提神，傍晚開車返家時，在台南市東區東門路三段行車不穩，還在員警眼前違規駕駛；警方研判他涉嫌酒駕、毒駕，通報圍捕，二輛警車擋住他車，3名員警荷槍實彈喝令他下車，將人逮捕，確認他不但是毒品通緝犯，還正毒駕上路。

網友wilson._.0315昨天晚間7時許在社群媒體threads上傳影片指出，「仁德交流道 人生第一次遇到這麼近的警察攔停」，畫面可見二輛警車包夾一輛停等紅燈的白色賓士轎車，隨後一輛民間機車、穿著便服的員警也跟上，3名員警荷槍實彈拍窗喝令車上白衣黑褲男子下車。

員警當街攔車逮人，引發網友好奇發生什麼事，台南市警第一分局府東派出所所長林嘉源說明，昨天下午5時許，巡邏員警行經東門路三段時，發現一輛轎車行車不穩及有交通違規情形，懷疑駕駛涉嫌酒駕、毒駕，通報攔截圍捕；最終眾人在交流道攔下車輛，逮捕駕駛。

警方調查，駕駛為46歲陳姓男子，從事水電工作，居然是已經遭判刑確定、並未報到服刑遭台南地檢署發布通緝的毒品通緝犯；警方當場將他逮捕，經搜索其車內及隨身物品，發現有毒品依托咪酯，立即施以唾液篩檢，確認呈陽性反應，陳竟是吸毒後準備開車返家。

警方詢問後，依毒品通緝、毒品及公共危險等罪嫌移送檢方偵辦及歸案；分局呼籲，毒品危害身心健康，施用後駕車易危及自身及其他用路人安全，警方將持續強力查緝毒品犯罪及取締毒駕，維護社會治安與交通安全。

46歲陳姓水電工是毒品通緝犯，昨天傍晚還毒駕返家，員警攔車逮人。圖／ 截自threads網友wilson._.0315

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