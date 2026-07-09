談復合爆衝突！男持刀砍傷前女友胞弟 涉殺人未遂送辦

新北市鶯歌區昨天晚間9時許發生一起持刀傷人案，一名賴姓男子與前女友談判復合時發生爭執，前女友胞弟出面勸阻，雙方爆發肢體衝突，造成邱姓男子遭持刀砍傷，賴男也在衝突中受傷。警方獲報後立即調派5名快打警力及轄區員警到場處理，控制現場並將涉案人逮捕，全案依涉嫌殺人未遂及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽分局表示，昨天晚間9時許接獲報案，指鶯歌區發生持刀傷人案件，立即調派5名快打警力及轄區員警趕赴現場查處。員警到場後迅速控制現場，查明55歲賴姓男子與46歲邱姓前女友談判復合事宜時發生爭執，39歲邱姓女子胞弟出面攔阻，隨即引發肢體衝突。

警方指出，衝突過程中，邱男遭持刀砍傷，賴男也在衝突中受傷，警方立即協助雙方送醫治療，並依法逮捕涉案人員，避免事態進一步擴大。

三峽分局表示，目前已派員至醫院戒護，待雙方治療完成後，將依涉嫌殺人未遂及傷害等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

警方強調，對於任何暴力行為絕不容忍，將持續展現快速反應及嚴正執法決心，也呼籲民眾遇有感情或其他糾紛，應理性溝通、和平處理，避免衝突升高釀成憾事。

警方查扣涉案刀械，全案依涉嫌殺人未遂及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者張策／翻攝

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