青春專案強力掃蕩賭博犯罪　竹市警破獲有照賭博電玩案

為落實115年青春專案工作，防制青少年接觸賭博等不法場所，新竹市警察局第二分局於今執行專案查緝勤務，成功查獲新竹市一間電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案，現場將包括30歲林姓負責人與員工共16人、賭客50人帶回，並查扣現金104萬8280元、各式賭博機台106台、電腦主機、工業電腦、會員卡、手機、出票機、代幣紙、點鈔機等證物，全案警詢後依違反賭博罪嫌偵辦，並向上溯源。

警方指出，警方接獲情資，歷經數月探訪、蒐證，報請新竹地檢署檢察官林李嘉指揮偵辦，並向新竹地院聲請搜索票獲准。警方於7月8日上午整合分局各單位警力，依任務編組同步執行搜索查緝，歷經2小時完成搜索程序，現場負責人、員工及賭客均依法帶返分局偵訊，相關機台經檢察官指示全數查扣並貼封條責付保管，全案將持續深入清查幕後經營及資金流向，務求斬斷不法賭博利益鏈。

警方表示，依據今年青春專案查緝類重點工作項目，警方將持續針對暴力犯罪、毒品犯罪、財產犯罪及性與家庭犯罪等四大面向加強查緝，其中財產犯罪類賭博犯罪不僅容易衍生暴力討債、詐欺、洗錢及其他治安問題，更可能吸引青少年進出或遭不法集團利用，危害身心健全發展。

警察局長陳源輝表示，暑假期間是青春專案執行重點時期，警方將持續針對電子遊藝場、資訊休閒業、KTV、夜店及其他易衍生治安問題場所，加強巡查與查緝，絕不容許任何業者假藉合法掩護非法賭博，危害社會治安及青少年身心健康。對於利用電子遊戲場從事賭博、招攬賭客、吸引青少年進出等違法行為，警方一定依法嚴辦、向上溯源。

新竹市警察局第二分局於今執行專案查緝勤務，成功查獲新竹市一間電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案，現場將包括30歲林姓負責人與員工共16人、賭客50人帶回，並查扣現金104萬8280元、各式賭博機台106台。圖／警方提供

新竹市警察局第二分局於今執行專案查緝勤務，成功查獲新竹市一間電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩案，現場將包括30歲林姓負責人與員工共16人、賭客50人帶回，並查扣現金104萬8280元、各式賭博機台106台。圖／警方提供

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