影／販毒小蜜蜂4人集團24小時流竄台南各行政區送毒到府 南警一網打盡

23歲林姓男子組成「販毒小蜜蜂」4人集團，不分白天夜晚，24小時接受訂單，並與其他3人輪流開車送貨到府，在台南市各行政區流竄交易；台南市少年警察隊追查5個月，前天兵分六路一舉瓦解林等4人及其下5名藥腳販毒集團，查獲第三級毒品卡西酮混合型咖啡包100包。

台南市少年警察隊今年2月逮捕涉嫌飲用毒品咖啡包嫌犯，為追查毒品來源，成立專案小組，報請台南地檢署毅股檢察官董詠勝指揮偵辦（林俊屹協辦）；經數月監控、蒐證及分析毒品流向，掌握販毒網絡上游為23歲林姓男子（綽號「傑哥」），林找來3名友人協助販毒。

專案小組調查，林等4人使用權利車，採取24小時輪班開車販毒方式，在台南北區、南區、東區、中西區、安南區、安平區、永康區等行政區流竄交易，宛如「行動毒品便利店」；林等人不會接陌生人訂單，買家要透過熟客牽線，以LINE、微信或Telegram通訊軟體帳號下訂。

林等人接獲訂單，不論白天夜晚都會直接送貨到府，近日在台南毒品圈被封為「販毒小蜜蜂」；林等人為規避查緝，不定期變換聚集藏身點，稍有風吹草動就收東西開車離去，或更換作案車輛。林等人開車或下車時還會避開監視器，變換穿著打扮，增加警方查緝難度。

警方運用大數據分析系統比對解析犯罪情資，逐一查出林等人的身分，以及林旗下還有5名藥腳；經少年隊專案小組長期跟監蒐證，前天見時機成熟，向檢察官聲請搜索票，集結麻豆、善化、第一、第三、第四、第五、第六分局及保安警察大隊警力，兵分六路展開追捕。

警方前天下午前往林等人近日藏身於北區的鐵皮屋活動據點突擊搜索，強勢攻堅，進入後瞬間控制販毒集團成員，確認4人均逮捕落網；警方再聯繫埋伏在5名藥腳住處附近的警力展開行動，同步將5人逮捕到案，一舉瓦解林的9人販毒集團（均20至30多歲）。

警方在林等人藏身處查獲第三級卡西酮混合型毒品咖啡包100包及許多賭具，顯見林等人也將該處當成流動賭博場所，詢問後將4名販毒集團成員與5名藥腳依毒品罪嫌移送偵辦；林在檢方複訊後，依5萬元交保，警方將持續向上溯源，追查林的毒品來源。

少年警察隊表示，毒品不僅嚴重戕害社會與青少年身心健康，近來更接連發生毒駕致死案件，對無辜用路人造成重大威脅；尤其目前是暑假期間，警方將持續查緝，全面阻斷毒品流入市面，貫徹「毒品零容忍」立場。

警方前天下午前往林等人近日藏身於北區的鐵皮屋活動據點突擊搜索，強勢攻堅，進入後瞬間控制販毒集團成員，確認4人均逮捕落網。圖／讀者提供

警方在林等人藏身處查獲第三級卡西酮混和型毒品咖啡包100包及許多賭具，顯見林等人也將該處當成流動賭博場所。圖／讀者提供

警方在林等人藏身處查獲第三級卡西酮混和型毒品咖啡包100包及許多賭具，顯見林等人也將該處當成流動賭博場所。圖／讀者提供

警方在林等人藏身處查獲第三級卡西酮混和型毒品咖啡包100包及許多賭具，顯見林等人也將該處當成流動賭博場所。圖／讀者提供

警方前天下午前往林等人近日藏身於北區的鐵皮屋活動據點突擊搜索，強勢攻堅，進入後瞬間控制販毒集團成員，確認4人均逮捕落網。圖／讀者提供

警方在林等人藏身處查獲第三級卡西酮混和型毒品咖啡包100包及許多賭具，顯見林等人也將該處當成流動賭博場所。圖／讀者提供

警方前天下午前往林等人近日藏身於北區的鐵皮屋活動據點突擊搜索，強勢攻堅，進入後瞬間控制販毒集團成員，確認4人均逮捕落網。圖／讀者提供

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