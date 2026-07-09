溯源追藥頭搜出K他命、毒咖啡 藥腳開車購物被攔毒駕送辦

胡姓男子涉嫌販賣K他命、毒品咖啡包供湯姓、廖姓男子施用，台北市警方昨分別查獲3人搜出毒咖啡5包、K他命0.5公克，湯開車被攔下，經唾液毒品快篩檢測有卡西酮反應，警詢後分依毒品、公共危險罪送辦。

北市警方月前查獲藥腳，清查工人50歲湯姓男子、從事餐飲業28歲廖姓男子也是藥腳，均是透過微信聯繫，向無業35歲胡姓男子購買毒品咖啡包或K他命，鎖定3人查緝。

警方昨赴胡新北市板橋區住處搜索拘提他，未發現毒品，從廖北市萬華區住處搜出K他命0.5克，通知帶回他；湯開車至北市松山區要購物被員警攔下，搜出毒咖啡5包，經唾液毒品快篩檢測呈卡西酮陽性反應，上銬逮捕。

警方將3人帶回信義警分局五分埔派出所調查，胡坦承販賣毒品，湯、廖也坦承施用，警詢後將胡、湯分依毒品、公危罪移送，將廖依毒品罪函送裁罰，持續追查毒品來源。

警方昨追查毒品案，湯姓男子開車被攔下搜出毒品咖啡包5包，經唾液毒品快篩檢測有卡西酮反應。記者李奕昕／翻攝

警方昨追查毒品案，湯姓男子開車被攔下搜出毒品咖啡包5包，經唾液毒品快篩檢測有卡西酮反應。記者李奕昕／翻攝

警方昨追查毒品案，湯姓男子開車被攔下搜出毒品咖啡包5包，經唾液毒品快篩檢測有卡西酮反應。記者李奕昕／翻攝

警方昨追查毒品案，湯姓男子開車被攔下搜出毒品咖啡包5包，經唾液毒品快篩檢測有卡西酮反應。記者李奕昕／翻攝

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