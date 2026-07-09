南警破獲小蜜蜂販毒集團　逮9人查扣毒品咖啡包

太驚險！屏東縣潮州鎮一名70多歲羅姓婦人外出散步，遭嫌犯洪男騎機車尾隨在後伺機行搶，羅婦一度被拖行在地，仍奮力頑強抵抗，爬起來後用皮包背帶打洪男，並痛批「你真的很可惡！你要給我賠！」，洪男見行搶不成騎機車離去，老婦隨即報案，警方在24小時內查獲洪男，洪男之後又因毒駕遭法院羈押。

2026-07-09 10:35