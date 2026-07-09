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南警破獲小蜜蜂販毒集團 逮9人查扣毒品咖啡包
台南市警局少年警察隊今天宣布破獲「小蜜蜂」販毒集團，逮捕集團主嫌等4人及5名藥腳，並查扣毒品咖啡包。警方調查，此集團採24小時輪班駕車販毒模式，宛如行動毒品便利店。
少年隊今天告訴中央社記者，警方7日下午在北區攻堅破獲「小蜜蜂」販毒集團，陸續逮捕綽號「傑哥」的主嫌23歲林姓男子等4人及5名藥腳，同時查扣100包卡西酮混和型毒品咖啡包。
警方表示，這個集團多在台南流竄販毒，以2人一組、採24小時輪班駕車販毒模式，全天候在各行政區交易，宛如行動毒品便利店，接獲訂單就立刻送毒，一旦懷疑車輛被警方鎖定，馬上換車。
此外，林男等4人尿液也出現毒品反應，警方訊後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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