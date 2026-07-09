7旬婦走路遇飛車搶劫！她被拖行與嫌犯肉搏2分鐘「你真的很可惡」

太驚險！屏東縣潮州鎮一名70多歲羅姓婦人外出散步，遭嫌犯洪男騎機車尾隨在後伺機行搶，羅婦一度被拖行在地，仍奮力頑強抵抗，爬起來後用皮包背帶打洪男，並痛批「你真的很可惡！你要給我賠！」，洪男見行搶不成騎機車離去，老婦隨即報案，警方在24小時內查獲洪男，洪男之後又因毒駕遭法院羈押。

羅姓婦人遭行搶未遂影片昨在社群傳出，全案發生6月24日清晨7時許，羅婦在潮州鎮曲振路段撐傘散步，未料44歲洪男騎機車尾隨在後方，伺機對羅婦行搶，羅婦緊抓著皮包不放，一度被洪男拖行在地。

羅婦仍不肯鬆手，洪男搶走皮包後，羅婦仍頑強抵抗抓著洪男的衣服，還將洪男從機車拉下來，拿起皮包的背帶朝洪男身上打，羅婦邊打邊罵「你要給我賠，你真的很可惡！機車還沒有車牌」，洪男最後逃離現場，羅婦與搶匪肉搏兩分鐘。據了解，羅婦是退休老師。

羅婦之後從容整理好儀容，接著到附近派出所冷靜的警方報案，警方獲報組專案小組調查，隔天25日查緝洪男到案，洪男依搶奪未遂罪嫌移送檢方偵辦，洪男事後請回限制住居。洪男7月1日晚間因吸毒騎車遭警方查獲，現場查到海洛因等毒品，洪男因毒駕案件遭羈押。

警方提醒，民眾外出提高警覺，避免獨自行經人煙稀少處所，若發現遭人尾隨或遇有可疑情事，應立即前往人潮較多、光線明亮處所，並大聲呼叫周遭民眾協助，同時撥打110報案；如遇不法侵害時，應以自身安全為優先，冷靜記下犯嫌特徵、交通工具及逃逸方向，提供警方查緝，警方將持續強力打擊暴力犯罪，維護轄區治安。

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44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，羅婦反擊並痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads

44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦一度遭拖行後仍頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，還痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads

44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，羅婦反擊並痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads