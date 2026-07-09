進口2輛「牧馬人無限版」吉普車來台 輪胎包藏161公斤大麻 檢起訴3嫌

兩輛從加拿大進口來台的「牧馬人無限版」吉普車，被查出輪胎及備胎共夾藏299袋、毛重161公斤的大麻。檢方查出唐姓、曾姓、李姓和另名身分未知嫌犯共謀涉案，今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例起訴3人。查扣的吉普車，日前分以59萬、82萬拍賣。

檢方起訴指出，唐男、曾男及李男與真實姓名、年籍不詳成年人，共同謀議藉由進口車輛，夾帶大麻運來台灣。曾男今年1月間先委託不知情第三人，自加拿大進口吉普車2輛來台，並預先承租新北市林口區一處廠房，作為日後放置吉普車地點，李男另駕車載運日後拆卸汽車輪胎相關工具，先至這處廠房藏放。

去私集團事先把299袋、毛重共161公斤的第2級毒品大麻，夾藏在從加拿大進口來台的吉普車的輪胎及備胎中，今年2月初自加拿大起運，3月間運抵基隆港。

財政部關務署基隆關查驗發覺異狀，交由法務部調查局航業調查處基隆調查站，報請基隆地檢署檢察官吳季侖指揮偵辦。

吉普車來台後，本來應由曾男出面領貨，但在海運期間，曾男因涉犯其他案件遭羈押，所以改由唐男出名領車。

專案人員將夾藏的毒品全數取出後，再依唐男安排流程，把兩輛吉普車運抵至唐男指定的倉庫，並在唐男割破輪胎，卻取出毒品時，當場逮捕，接著循線拘提曾男、李男到案。檢察官偵訊後，向基隆地方法院聲請羈押禁見，法官裁准。

檢察官認定曾男、唐男及李男共同涉犯毒品危害防制條例運輸第2級毒品罪，以及懲治走私條例私運管制物品進口嫌，今日提起公訴。

基隆地檢署落實法務部推動打擊犯罪、追討犯罪所得及落實罪贓返還等政策，避免查扣車輛價值減損，並減少保管龐大成本，囑託法務部行政執行署宜蘭分署拍賣，7月6日以59萬元、82萬元拍定。

兩輛從加拿大進口來台的「牧馬人無限版」吉普車，被查出輪胎及備胎共夾藏毛重161公斤的大麻。檢方今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例，起訴3嫌。涉案吉普車日前分以59萬、82萬拍賣。圖／行政執行署宜蘭分署提供

兩輛從加拿大進口來台的「牧馬人無限版」吉普車，被查出輪胎及備胎共夾藏毛重161公斤的大麻。檢方今依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例，起訴3嫌。涉案吉普車日前分以59萬、82萬拍賣。圖／行政執行署宜蘭分署提供

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