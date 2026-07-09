台中驚悚割喉情殺...差20歲情侶談分手破裂 鐮刀割斷女友氣管慘死

台中豐原區3月驚傳情殺案，62歲傅姓男子與小他20歲紀姓女友疑因感情、經濟問題大吵，傅竟在車內持鐮刀砍殺對方，釀紀脖子中刀、氣管斷裂慘死，傅並載她到鄰近派出所投案，警方驚見車內血跡斑斑當場逮捕傅，檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴傅男，將由國民法官審理。

警方查，傅、紀相差20歲，雙方同居10年，傅早期有幫派背景曾出入監獄，近年和紀交往時因2人都無業，需仰賴社會補助，紀也因身體因素行動受限，彼此常因經濟問題起糾紛。

警方發現，傅男當天載紀女前往平常遛狗的空地談分手，但雙方過程中爆發激烈口角，傅情緒失控下，竟取出車內預藏的刀子對紀女割喉，鮮血瞬間染紅副駕駛座。

傅作案後開車載著紀，到3公里外的翁子派出所投案，並將警員坦言「我殺了女友」，警員查看驚見紀倒臥車內右前座血泊中，送醫不治。

檢方起訴指出，傅男2026年3月13日下午4點多開車到紀女霧峰區住處載她，傍晚6點多行駛至豐原區時，竟從車內取出鐮刀朝紀砍殺，釀對方頸部開放性傷口、氣管斷裂，下巴、左手也有撕裂傷。

傅行凶後晚間7點，再載著紀到附近豐原分局翁子派出所報案，消防人員緊急將紀送醫急救，但她到院前就已經死亡。

檢依相關卷證、錄影畫面等，認定傅犯嫌明確，偵結依家暴殺人罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理。

案發現場。聯合報系資料照

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