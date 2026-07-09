影／保三偵破太陽聯盟暗藏桃園依托咪酯製毒工廠

保三總隊日前偵破太陽聯盟「依托咪酯」製毒工廠，查扣4公斤喪屍煙油，從源頭遏止毒駕憾事、斬斷幫派金流，警方並在金姓主嫌住處查扣有太陽聯盟標誌的紀念燈座和太陽聯盟專屬紅包袋、口罩，警詢後依毒品罪嫌將金嫌等人移送桃園地檢署偵辦。

保三總隊接獲線報，指稱太陽聯盟金姓男子籌畫於桃園地區製造分裝依托咪酯毒品，立即報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並與同桃園市警局桃園警分局與新北市警局板橋警分局共組專案小組深入追查。

經調查，掌握製毒處所及犯罪事證後，向桃園地方檢察署及法院聲請核發拘票及搜索票，專案小組於日前集結優勢警力執行查緝行動，將太陽聯盟金姓主嫌查緝到案，當場查獲依托咪酯毒品分裝場，查扣毒品依托咪酯煙油10罐，總重4287公克、丙二醇、分裝瓶、針油瓶、磅秤、卡式爐、香精等製造分裝工具；並於金嫌住處查扣製有太陽聯盟標誌的「紀念燈座」、太陽聯盟專屬「紅包袋、口罩」等幫派相關組織物品。

警方查扣的太陽聯盟紅包袋上方，均印有代表金嫌個人的黑道綽號的「柚」字，研判金嫌已高居太陽聯盟內部的幹部階層，金嫌利用其強大的幫派組織勢力，以「毒品大盤商」之姿，將這些依托咪酯煙油每100毫升以3萬元的昂貴價格，倒賣給下游的中盤毒販，以獲取毒品暴利，作為維持黑幫日常活動與擴張勢力的非法資金。

警方指出，即時從源頭查獲，阻止毒品流入市面，斬斷幫派不法金流，警詢後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並經檢察官以製造毒品罪提起公訴。

保三總隊除了於源頭查緝喪屍菸彈分裝場，今年並機先於關口攔獲2 0萬個多支電子菸主機及零組件走私入境，從「施用端」阻斷吸食毒品，保三總隊將持續於源頭阻斷毒品流入市面，溯追幕後主嫌及販毒網路，澈底瓦解喪屍煙彈供應鏈及幫派犯罪成員。，以維護國人健康及社會安定。

保三總隊聯手桃園及板橋警方破獲太陽聯盟暗藏在桃園的依托咪酯製毒工廠，逮捕為首的金嫌主嫌，金嫌住處查扣有太陽聯盟標誌的紀念燈座和太陽聯盟專屬紅包袋、口罩。記者王長鼎／翻攝

保三總隊聯手桃園及板橋警方破獲太陽聯盟暗藏在桃園的依托咪酯製毒工廠，逮捕為首的金嫌主嫌，金嫌住處查扣有太陽聯盟標誌的紀念燈座和太陽聯盟專屬紅包袋、口罩。記者王長鼎／翻攝

保三總隊聯手桃園及板橋警方破獲太陽聯盟暗藏在桃園的依托咪酯製毒工廠，逮捕為首的金嫌主嫌。記者王長鼎／翻攝

保三總隊聯手桃園及板橋警方破獲太陽聯盟暗藏在桃園的依托咪酯製毒工廠，逮捕為首的金嫌主嫌。記者王長鼎／翻攝

保三總隊聯手桃園及板橋警方破獲太陽聯盟暗藏在桃園的依托咪酯製毒工廠，逮捕為首的金嫌主嫌，查扣依托咪酯煙油10罐共重4公斤。記者王長鼎／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885