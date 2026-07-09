聽新聞
0:00 / 0:00

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」 2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署今年初偵辦一起利用2輛Jeep Wrangler車輛夾藏毒品走私，宜蘭分署上月首拍這兩輛均自加拿大海運來台的Jeep Wrangler Unlimited 「牧馬人無限版」流標，日前二標終於拍出，以59萬、82萬拍定，展現行政執行強力落實變價成效。

「牧馬人無限版」已完成報關流程，放行之際遭扣押，該車有「越野巨獸」之稱。海關應繳納之關稅、營業稅、貨物稅及推廣貿易費等稅費均已繳清，但均尚未進行車輛測試、驗車、領牌，買受人須自行處理後續車測等事宜，才能行駛上路。

其中1輛2019年出廠、3604西西之黑色車輛，里程數約7萬4000餘公里；另1部輛車2020年出廠、1995西西之鐵灰色車輛，里程數約8萬2000餘公里，車況均良好、且均附有鑰匙2把。

宜蘭分署基隆辦公室上月30日首拍，因出價最高僅15萬、17萬元，未達底價而流標，後續基隆地檢署及宜蘭分署換價，日前二拍。計吸引11組人馬競價，2019年、2020年吉普車，在經過43次、17次的激烈喊價，分別以59萬、82萬拍定。

基隆地檢署檢察長陳佳秀說，基隆關今年3月在從海運貨櫃進口2輛吉普車時，查獲夾藏200多袋、共重100多公斤大麻後，由法務部調查局航業調查處報請基隆地檢署檢察官偵辦；為避免在行使訴訟程序導致這2輛吉普車的價值減損，委託宜蘭分署拍賣，彰顯檢調、關務機關打擊毒品犯罪決心。

宜蘭分署說，法務部行政執行署為落實「五打七安」反毒政策，透過強力執行實現社會正義，請各分署加強執行車輛相關稅費罰鍰案件，並將「毒駕」罰鍰案件列為優先強力執行對象。

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝
基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝
基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝
基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝
基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝

加拿大

延伸閱讀

執行署台南分署執行「交通專案」 酒駕拒測男繳清23萬餘元罰鍰

颱風巴威進逼 水利署要求各河川分署加強巡檢河海堤

基隆有幼兒園爆虐童！多名家長到幼兒園砸雞蛋、拉白布條 宣洩內心不滿

影／基隆七堵某幼兒園虐童案擴大 市府重罰停招1年、2教保員各40萬

相關新聞

纏訟八年 高院駁回檢上訴 三中案落幕 馬英九無罪確定

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，讓國民黨損害七十二點九億元，台北地檢署依證券交易法等罪嫌起訴馬等人，一、二審均判馬無罪。檢方上訴，最高法院昨駁回，纏訟八年的「三中案」，馬無罪確定。

涉採購收賄弊案 檢調搜索新北消防局

新北市消防局陷採購弊案疑雲，新北地檢署昨依涉犯貪汙治罪條例行、收賄及圖利等罪，指揮調查局搜索前局長、現任新北市府參事黃德清辦公室及住處，約談專門委員尚少華、第一救災大隊長蕭柏恒、搶救科負責採購承辦的科員陳彥彰及消防器材廠商林王森共七人，全案漏夜偵辦中。

包裝成「防疫產業龍頭」 吸金詐貸8億 銀泰佶負責人起訴求刑20年

銀泰佶聯合生技公司負責人林室融等人於新冠肺炎疫情期間，與地下盤商合作，包裝成「防疫產業龍頭」行銷，涉印股票換鈔票，詐偽買賣有價證券四億餘元，又向八家銀行詐貸四億餘元。林否認犯行，堅稱「有瑕疵但絕非詐欺」，台北地檢署昨依證券交易法、銀行法起訴十一人，對林具體求刑廿年，聲請沒收八億餘元犯罪所得。

勝昱科技爆假交易掏空 前南投縣議長機要林博文遭檢調拘提

調查局獲報指出，南投縣前議長鄭文銅機要、勝昱科技實際負責人林博文，涉及成立紙上公司，透過簽訂虛假合約方式，挪用公司款項，金額近2000萬元，辦案人員搜索9處地點，拘提約談林博文共7人到案，林博文深夜上銬移送台北地檢署複訊，全案依證交法非常規交易偵辦。

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」 2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定

基隆地檢署今年初偵辦一起利用2輛Jeep Wrangler車輛夾藏毒品走私，宜蘭分署上月首拍這兩輛均自加拿大海運來台的Jeep Wrangler Unlimited 「牧馬人無限版」流標，日前二標終於拍出，以59萬、82萬拍定，展現行政執行強力落實變價成效。

影／新北消防採購弊案延燒 相關人員今凌晨移送新北檢複訊

新北市消防局採購弊案持續偵辦，新北地檢署昨天指揮調查局搜索約談消防局人員及涉案廠商。經漏夜偵訊後，第一救災救護大隊大隊長蕭柏恒於今天凌晨1時40分率先移送新北地檢署複訊；涉嫌行賄的力中國際公司負責人林王森於凌晨3時11分抵達，消防局專門委員尚少華於凌晨3時15分抵達，搶救科負責採購承辦科員陳彥彰則於凌晨3時53分移送抵達，檢方將漏夜複訊，釐清案情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。