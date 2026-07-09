基隆地檢署今年初偵辦一起利用2輛Jeep Wrangler車輛夾藏毒品走私，宜蘭分署上月首拍這兩輛均自加拿大海運來台的Jeep Wrangler Unlimited 「牧馬人無限版」流標，日前二標終於拍出，以59萬、82萬拍定，展現行政執行強力落實變價成效。

「牧馬人無限版」已完成報關流程，放行之際遭扣押，該車有「越野巨獸」之稱。海關應繳納之關稅、營業稅、貨物稅及推廣貿易費等稅費均已繳清，但均尚未進行車輛測試、驗車、領牌，買受人須自行處理後續車測等事宜，才能行駛上路。

其中1輛2019年出廠、3604西西之黑色車輛，里程數約7萬4000餘公里；另1部輛車2020年出廠、1995西西之鐵灰色車輛，里程數約8萬2000餘公里，車況均良好、且均附有鑰匙2把。

宜蘭分署基隆辦公室上月30日首拍，因出價最高僅15萬、17萬元，未達底價而流標，後續基隆地檢署及宜蘭分署換價，日前二拍。計吸引11組人馬競價，2019年、2020年吉普車，在經過43次、17次的激烈喊價，分別以59萬、82萬拍定。

基隆地檢署檢察長陳佳秀說，基隆關今年3月在從海運貨櫃進口2輛吉普車時，查獲夾藏200多袋、共重100多公斤大麻後，由法務部調查局航業調查處報請基隆地檢署檢察官偵辦；為避免在行使訴訟程序導致這2輛吉普車的價值減損，委託宜蘭分署拍賣，彰顯檢調、關務機關打擊毒品犯罪決心。

宜蘭分署說，法務部行政執行署為落實「五打七安」反毒政策，透過強力執行實現社會正義，請各分署加強執行車輛相關稅費罰鍰案件，並將「毒駕」罰鍰案件列為優先強力執行對象。

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝

基檢掃毒查扣「牧馬人無限版」，2輛越野巨獸二拍59萬、82萬拍定。記者游明煌／翻攝