檢警掃竹聯幫信堂 網紅「蹦闆」被帶回釐清案情

刑事局偵辦竹聯幫信堂相關案件，今天執行搜索、約談行動，網紅「蹦闆」被刑事局帶回，其餘對象則由桃園等地警方分別偵訊。全案由桃園地檢署指揮偵辦，檢警將朝傷害、組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌偵辦。

據了解，這波執行對象主要鎖定竹聯幫信堂邱姓男子為首相關成員。警方懷疑集團涉暴力討債等不法，正清查成員分工、資金流向及相關被害情形。

蹦闆部分，警方主要釐清他與信堂邱姓男子、綽號「鍾小鍾」人士之間是否有資金往來，或是否涉及暴力討債等情事，據了解，蹦闆與相關人士往來密切，但涉案程度仍待警方進一步釐清。

桃園地檢署重大專組檢察官方勝詮指揮刑事局、北市刑大、新北市海山分局、桃園市刑大等單位，偵辦蹦闆、邱姓大哥等人涉嫌組織犯罪、強盜、恐嚇取財，今日執行拘提、搜索，目前已拘提12人到案，並搜索被告等人居住、工作處所共25處，全案偵辦中。

警方今天未對蹦闆進行夜間詢問，預計明天製作筆錄。