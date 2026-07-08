矢板明夫遇襲 日本台僑團體要求檢討入境制度

媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右）6日在台中遭1名港籍男子揮拳攻擊，經向警方報案後，接受媒體訪問時譴責暴力。 中央社

針對資深媒體人、評論家矢板明夫日前在台灣遭暴力攻擊事件，在日台僑團體「全日本台灣連合會」今天發表聲明，強烈譴責任何以暴力妨礙言論自由的行為，並要求嚴懲施暴者，同時呼籲台灣政府將此案視為國安議題，儘速檢討現行入境及相關法制，防止外國勢力滲透。

聲明指出，矢板明夫6日在台灣進行演講活動時遭遇暴力攻擊，事件性質惡劣。無論任何理由，以暴力阻撓言論活動、威脅民主社會自由，都絕對不容許。該會除嚴厲譴責暴力行為外，也祝願矢板明夫早日康復。

全日本台灣連合會並提及，中國自7月1日起施行「民族團結進步促進法」，自認為此法將適用範圍擴及海外，並包含要求人們認同「中華民族」歸屬意識等荒謬內容，對思想自由、良心自由及表達自由等民主社會的基本價值構成威脅，也引起國際社會的嚴重關切。

聲明表示，對於此次暴力事件，除予以高度重視外，也對中國持續擴大海外影響力及採取威嚇性行動，表達強烈憂慮。

聲明並呼籲台灣政府及朝野政黨，不應將此案視為單一事件草率結案，而應儘速檢討現行法制，防止外國勢力利用台灣自由開放的社會環境及便利的入境制度，經由香港、澳門等「第三國或地區」進入台灣，從事危害國家安全及公共安全的活動。

全日本台灣連合會表示，未來將持續與台灣及國際社會合作，共同守護台灣的自由、民主及法治。