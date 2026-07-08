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越籍移工組偽證集團藉蚵仔煎攤面交 移民署逮7嫌

中央社／ 台北8日電

有失聯移工日前在醫院遭警方查獲持偽造身分證件，經移民署台北市專勤隊深入追查發現，此為以越南籍陳男為首的犯罪集團涉案，以蚵仔煎攤作為掩護面交據點，循線逮7嫌送辦。

內政部移民署北區事務大隊台北市專勤隊今天發布新聞稿表示，本案源於警方日前於醫院查獲1名失聯移工持用疑似偽造身分證件，經深入追查發現，幕後有犯罪集團長期製售「中華民國居留證」、「中華民國身分證」及「照顧服務員結業證明書」等各類偽造證件。

經調查了解，遭遣返出境的越南籍移工裴男過往在台工作，期間察覺非法移工對假證件需求殷切，便與在台同鄉陳男、范女等人共組犯罪集團，在台北市租屋處架設偽造證件工廠，並透過社群平台招攬買家，專門製作各類身分及資格證明文件販售牟利。

陳男等人利用電腦、印表機及護貝機等設備製作假證件，每張售價介於新台幣5000元至1萬元間，供非法在台外籍人士求職應徵使用。

專案小組表示，此集團分工細膩，從招攬客源、接單製作到交付販售均有專人負責，形成完整犯罪鏈；且為躲避查緝，集團更利用范女經營的蚵仔煎攤作為掩護據點，與買家進行面交交易，企圖規避執法人員查察。

專案小組掌握相關事證後，報請新北地檢署檢察官指揮，會同新北市警察局三峽分局及台北市警察局中山分局、大同分局等單位，兵分多路同步執行搜索行動，共逮補陳男在內等7嫌，並查扣電腦、印刷設備、護貝機等犯罪工具，以及大批偽造證件。

初估藉此偽造證件在台非法工作的外籍人士逾60人，不法獲利逾50萬元。全案經新北地檢署檢察官依違反戶籍法與刑法偽造文書罪提起公訴後，新北地院已判處主嫌陳男及范女等人4至6個月不等有期徒刑。

移民署強調，偽造、變造或持用不實證件，不僅影響國家證件公信力，更可能衍生非法工作、非法仲介及治安風險；將持續掃蕩不法網絡，深入追查非法雇主與仲介，並加強溯源打擊此類不法集團，展現嚴正執法決心，以維護社會秩序及保障合法移工工作權益。

移民署提醒，雇主聘僱外籍人士前，應依法申請聘僱許可，並確實留意相關居留證件真偽。若非法聘僱未經許可的外籍人士工作，依就業服務法規定，最高可處75萬元罰鍰；非法媒介外籍人士工作者，最高可處50萬元罰鍰；意圖營利從事非法仲介者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

移工 移民署 內政部

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