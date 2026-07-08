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影／應對毒駕…高雄警訓練破窗攔車 30輛報廢車成教材

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警察局強化第一線員警執勤安全，規畫「毒駕攔檢勤務安全訓練」，今天獲廢棄車粉碎分類廠商銘福集團，無償提供30輛報廢車當成實戰教材，讓員警真實體驗破窗、逮人戰術，提升應臨場變能力，場面逼真。

高雄市警局表示，毒駕案件具有高度不可預測性，駕駛人在毒品影響下，可能出現拒檢逃逸、衝撞警方等危險行為，對第一線執勤員警形成重大威脅，以往訓練受限於場地及器材，實作機會有限。

這次警方實車搬進訓練場，安排「實車打擊」、「戰術破窗」等課程，讓員警熟悉勤務流程，降低實際執勤時因操作不熟悉而衍生的風險。高雄市警局表示，透過貼近實戰的情境，不僅可提升員警對高風險攔檢勤務的應變能力，也能克服破窗等高壓執勤情境帶來的心理壓力，強化自我防護及突發事件處置能力。

今天上午，高雄市警局副局長蔡文峰也頒發感謝狀給銘福集團總經理陳俊銘，感謝企業無償提供報廢車，全力支持警察教育訓練，共同守護第一線執勤安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市警局實車演練破窗逮人。記者林保光／翻攝
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高雄市警局實車演練破窗逮人。記者林保光／翻攝
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高雄市警局實車演練破窗逮人。記者林保光／翻攝
高雄市警局實車演練破窗逮人。記者林保光／翻攝

高雄市警局實車演練破窗逮人。記者林保光／翻攝
高雄市警局實車演練破窗逮人。記者林保光／翻攝

高雄 毒駕 警察

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