矯正署高層人事異動 楊方彥調派台中監獄典獄長

為配合矯正署所屬矯正機關首長職務出缺，統籌辦理職務調整作業，以期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，法務部今公布宜蘭監獄典獄長楊方彥調派台中監獄典獄長共23人人事案。

楊方彥中央警官學校犯罪防治學系畢業，曾任矯正署發言人，在宜蘭監獄任內創辦同仁家庭日，邀請矯正人員家屬走進高牆，體會同仁在崗位上的辛勞。

法務部表示，新一波矯正高層人事將於本月15日在矯正署舉行交接典禮，人事派令則翌日生效；法務部今發布相關職務異動名單如下：

一、 宜蘭監獄典獄長楊方彥調派台中監獄典獄長 二、 矯正署副署長劉明彰調派宜蘭監獄典獄長 三、 矯正署主任秘書蘇維闊調升矯正署署副署長 四、 新竹監獄典獄長曾文欽調派矯正署主任秘書 五、 高雄女子監獄典獄長饒雅旗調派新竹監獄典獄長 六、 台東監獄典獄長李宗莉調派高雄女子監獄典獄長 七、 高雄戒治所所長鄭翠芬調派台東監獄典獄長 八、 台東戒治所所長邱量一調派高雄戒治所所長 九、 綠島監獄典獄長呂憲慈調派台東戒治所所長 十、 矯正署矯正醫療組副組長華邵•拿法流Huashao•Nafaliu調派綠島監獄典獄長 十一、 高雄第二監獄典獄長陳憲章調升屏東監獄典獄長 十二、 台中看守所所長楊益彰調派高雄第二監獄典獄長 十三、 澎湖監獄典獄長曾至勲調派台中看守所所長 十四、 矯正署教化輔導組組長劉嘉勝調升澎湖監獄典獄長 十五、 武陵外役監獄典獄長張龍泉調派矯正署教化輔導組組長 十六、 台北女子看守所所長朱介民調派武陵外役監獄典獄長 十七、 苗栗看守所所長江慶隆調派台北女子看守所所長 十八、 新竹看守所所長杜聰典調派苗栗看守所所長 十九、 金門監獄典獄長呂銑燦調派新竹看守所所長 二十、 高雄監獄副典獄長江志成調升金門監獄典獄長 二十一、 花蓮看守所所長詹麗雯調派台北少年觀護所所長 二十二、 矯正署秘書室主任邱煥棠調升花蓮看守所所長 二十三、 台北監獄副典獄長許國賢調升台南少年觀護所所長。