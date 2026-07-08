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台中恐怖情殺！甩掉女治療師求復合遭拒 當街猛砍狠刺斃命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中今年3月驚傳當街情殺案，陳姓男子甩掉巴姓女治療師後求復合遭拒，先是恐嚇她「如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」偷裝GPS定位後尾隨到台中，當街持刀猛砍、狠刺巴女脖子斃命，手段凶殘，光天化日不少民眾目睹，檢方依殺人罪嫌起訴陳，將由國民法官審理。

據了解，陳男（30歲）家住台南並從事金融保險業，與擔任職能治療師的巴女（25歲）曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

檢警調查，陳男（30歲）、巴女曾交往，2025年8月陳男提議分手，後來又和巴聯繫表達希望復合，但對方不理睬、回覆，陳今年3月11日晚上以facetime向巴恫嚇「你不會怕嗎？如果你會離開這個世界也不會怕嗎？」還揚言到她家樓下。

陳再用巴女帳號、密碼登入其IG、臉書，及Gmail帳戶窺視其發文、對話紀錄及租屋資訊，得知巴女將搬家，就買定位器、水果刀預謀犯案，今年3月27日低定位器偷裝到巴機車上，並用手機APP觀看其GPS定位掌握追蹤。

陳當晚5點多開車到台中市，徒步到西區忠明路、華美西街口在巴女樓下等待，巴回家在4、5樓梯遇見陳男，陳亮出水果刀脅迫她下樓。

巴女害怕趁隙逃逸，陳卻當眾追趕、揮刀刺向其頸部、身體，並持續追殺，巴女因失血過多體力不支倒地，陳竟再持刀朝巴頭部、臉部連續刺好幾下，最後將刀子刺進巴女右頸，確認她死亡後才步行、駕車逃逸。

台中地檢署獲報，考量嫌犯當街行凶、暴力犯罪嚴重危害治安，複訊後認定他涉犯殺人罪嫌疑重大，涉重罪有逃亡之虞，有羈押原因及必要，將他聲請羈押獲准。

檢方偵結認定他犯嫌明確，依殺人、恐嚇、無故侵入他人電腦相關設備、無故竊錄他人非公開活動等罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理。

檢方依殺人罪嫌起訴陳男。聯合報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴陳男。聯合報系資料照

台中 國民法官

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