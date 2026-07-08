黨羽涉暴力討債紛落網 蹦闆悠哉說「我正要去直播」 警直撲直播間

網紅「蹦闆」呂育銓疑涉組織犯罪、暴力討債案，桃園地檢署今指揮刑事局、桃園市警察局等單位發動搜索、拘提行動，多名成員陸續落網，不知情的他接到探詢電話還悠哉回「我沒被抓啊，人好好地正要走去直播間路上」，警方已守株待兔，詳細案情待檢方複訊後，會適時說明。

有消息指出，日前到中壢章魚燒攤討債、引發軒然大波的網紅「鍾小鍾」，外傳是網紅「蹦闆」呂育銓小弟，遭桃園市議員黃瓊慧透露蹦闆具有黑道大哥身分，雙方在網路隔空槓上，蹦闆的「我是正當生意人、不收小弟」言猶在耳，詎料，今早傳出檢警展開大規模搜索、拘提行動，包括網紅「鍾小鍾」均陸續帶到案，外傳蹦闆也已遭逮捕。

有媒體稍早致電蹦闆查證，他接起電話時語氣輕鬆，還悠哉地回說「我沒被抓啊，我人還好好地在走去直播間的路上，下午2點有直播啊。」據了解，警方也已前往蹦闆直播間等處執行搜索、拘提，相關行動仍在持續進行。

據了解，這起案件並非只針對日前鬧得沸沸揚揚的中壢章魚燒攤討債風波。檢警長期蒐證發現，這夥人除涉及章魚燒攤討債案外，另疑涉及其他非法暴力討債及組織犯罪案件，今天兵分多路搜索、拘提。

目前已有10餘名涉案成員陸續落網，警方正逐一製作筆錄，釐清各人在組織內的角色、分工，以及涉及的暴力討債案件。

由於涉案人數眾多，部分被告可能夜間不訊問，檢警仍在陸續偵訊及整理相關事證。桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，詳細案情要等所有被告完成筆錄後才能進一步釐清，檢方預計複訊後才能對外說明。

這起案件之所以備受矚目，與日前中壢章魚燒攤討債風波有關。在內壢擺攤的陳姓老闆娘的兒子疑在外欠下約200萬元賭債，日前遭33歲鍾姓男子、29歲徐姓男子等人上門追討。

其中，鍾男在網路上以「中壢鍾小鍾」名號活動，自稱討債網紅。鍾男等人不找欠債陳姓男子，反而直接到陳母經營的章魚燒攤，坐在攤位前直播討債，引發陳婦不滿報警，事件在網路迅速延燒。

鍾小鍾事後又透過直播放話要與陳婦「再見面」，並稱要再前往章魚燒攤。中壢警分局獲悉後，擔心雙方爆發衝突，出動快打警力到場戒備，當場將鍾男、徐男等人帶回，警詢後依恐嚇取財罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

原本只是一起地方討債糾紛，卻因桃園市議員黃瓊慧介入後，意外牽扯出蹦闆。黃瓊慧在社群平台發文，指到章魚燒攤討債的人是抖音網紅「鍾小鍾」，並稱鍾是「蹦闆小弟」，還質疑具有幫派背景；蹦闆隨即發文反擊，強調外界影射他「收小弟」等說法純屬子虛烏有，是未經查證的不實指控。

蹦闆當時表示，自己是「正當生意人」，名下正職員工都顧不完，根本沒有收小弟，黃瓊慧提到的人只是「朋友的朋友」，對方的行為與他無關，他也無從干涉，並要求黃公開道歉，不排除採取法律行動。沒想到，蹦闆才公開否認「收小弟」不久，今天檢警就針對組織、暴力討債等案件展開大規模搜索、拘提，鍾小鍾也在這波行動中落網。

不過，目前檢警尚未正式公布蹦闆、鍾小鍾及其他10餘名到案者之間的組織關係，也未說明各人在相關案件中的具體角色，因此是否存在外界所稱的「大哥、小弟」關係，仍須由檢警依搜索扣得事證、通聯紀錄、金流及相關人員供述進一步釐清。