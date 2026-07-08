雲林警深夜追毒駕 小貨車狂逃至彰化沿途丟毒還衝撞警車、3警掛彩

雲林縣台西警分局昨晚執行巡邏勤務時，發現一輛藍色小貨車形跡可疑，示意停車受檢，未料駕駛疑因毒駕竟加速逃逸，並駛上台61線西濱快速道路。警方一路從雲林麥寮追逐至彰化鹿港，彰化警方也支援圍捕，期間小貨車不僅衝撞警車，車上女乘客還沿路丟棄疑似毒品，並一度躲進超商，最終仍在彰化遭警方逮捕，駕駛經唾液快篩呈毒品陽性，涉嫌毒駕。

台西警分局表示，員警昨晚巡邏時發現該輛藍色小貨車形跡可疑，依法示意停車受檢，但駕駛拒絕配合，隨即加速逃逸並駛上台61線西濱快速道路。警方立即通報沿線警力支援，並協請彰化縣警察局鹿港分局加入攔截圍捕。

警方指出，追逐過程中，小貨車多次危險駕駛，甚至一度衝撞警車，車上女乘客還沿途丟棄疑似毒品，企圖湮滅證據，女乘客一度下車躲進便利商店，但很快遭警方控制，警方則持續追緝逃逸的小貨車。

最後，小貨車在鹿港鎮鹿草路一帶遭警方成功攔阻，但駕駛仍拒絕下車配合。支援警力當場破窗強制逮人，過程中3名員警遭玻璃割傷，所幸均無大礙。

警方初步調查，現場查扣疑似毒品等相關證物，並對駕駛實施唾液毒品快篩，結果呈陽性反應，確認有毒品反應，涉嫌施用毒品後駕車。

全案依涉嫌違反毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦，警方也將持續追查女乘客沿途丟棄的疑似毒品來源及相關案情。

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雲林縣台西警分局昨晚執行巡邏勤務時，發現一輛藍色小貨車行跡可疑，示意停車受檢，未料駕駛疑因毒駕、持有毒品，竟加速逃逸，期間小貨車竟衝撞警車。記者陳雅玲／翻攝