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未成年無照騎車攀升 交通部祭出3招遏止違規駕駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

警政署統計，未成年無照駕車舉發件數有攀升跡象，而靖娟兒童安全文教基金會調查，青少年無照騎車逾六成因上學、打工需求。對此，交通部指出，已修法加嚴無照駕駛相關罰則，且每月盤點各縣市案件，要求地方政府加強關懷及改善，同時也積極改善公路公共運輸環境，近年青少年無照駕駛違規情況已有所改善。

警政署統計，未成年無照駕駛近年舉發件數有上升趨勢，2024年1萬1988件、去年1萬3754件，今年1至5月已達7427件，已逾去年全年5成。

靖娟基金會觀察，依交通部道安統計資料，去年未成年無照騎車死傷3707人，與2021年相比，減幅近5成，但人數下降不代表無照亂象解除，指出青少年無照騎車並非愛玩或叛逆，而是自主需求增加，生活圈擴大後，移動需求成長，但公共運輸與家庭支持未能同步跟上。

根據交通部公路局統計近年未成年無照駕駛件數，2023年有3萬9329件、2024年2萬4858件、2025年1萬9047件、2026年1至5月3174件。

交通部也統計近年全國無照駕駛件數，不論是全部年齡、13至17歲、13至24歲等區間，均呈現逐年下降趨勢。交通部針對整體無照事故實際開罰件數，2023年5萬5492件、2024年5萬458件、2025年4萬9232件、2026年1至4月1萬3992件。

13至17歲無照事故開罰件數為2023年7563件、2024年5萬726件、2025年4327件、2026年1至4月901件；13至24歲無照事故開罰件數，2023年1萬5731件、2024年1萬2929件、2025年1萬963件、2026年1至4月2641件。

交通部表示，鑑於青少年無照駕駛也涉及其自身安全及交通環境危害，立法院去年10月28日三讀修正通過、總統去年11月19日公布無照駕駛比照酒駕加重相關罰則。

無照駕駛罰則加嚴，包含區分汽機車提高罰鍰金額、當場移置保管車輛及扣繳牌照、吊扣駕駛執照、車主連帶重罰、累犯累計期間由5年延長至10年且罰鍰無上限、提高吊扣牌照期間、肇事致人重傷或死亡吊銷駕駛執照者終身不得再考領等，行政院已核定並自今年1月31日施行。

針對未成年無照駕駛輔導關懷及輔導機制，公路局表示，已加強青少年機車監理相關作為，包含每季針對未成年無照駕駛者寄發關懷單，也鼓勵民眾透過正規訓練取得駕駛執照；另按學校學生無照駕駛違規次數評估重點學校優先辦理交安宣導，並加速未成年無照駕駛違規案件的裁罰作業。

此外，公路局各區監理自去年8月起，所每月15日前，將前月未滿18歲無照駕駛交通違規案件清冊，通報當地地方政府案，並特別標註累犯及近5年累犯次數。

每半年也會挑檔各縣市未成年無照件數統計表，請教育部協助督請地方政府加強關懷，瞭解學生無照駕駛的原因，強化交通安全宣導、親師聯繫輔導作為及校外巡查。

公路局表示，考量未成年學生通勤需求，已積極改善公路公共運輸環境，推動各期公路公共運輸計畫，協助地方政府及客運業者逐步優化公車路網，班次及候車設施等，以切符民眾對班次、服務時段、服務區域的實際需求。

未成年無照騎車上路層出不窮，抓不勝抓。示意圖。聯合報系資料照
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未成年 交通部 無照駕駛

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