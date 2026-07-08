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破案關鍵刺青曝光 矢板明夫被中國男攻擊嫌犯左手刺青成標記

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

日本媒體人矢板明夫日前在台中演講後被中國男子廖港發攻擊，廖犯案後變裝，他左手明顯刺青圖案成為專案小組逮人關鍵；內政部長劉世芳昨天到台中機場表揚感謝破案有功人員時，也很好奇此關鍵，私下詢問歹徒的左手刺青是何圖案。

日本媒體人矢板明夫本月6日在台中演講後，遭持香港護照入境的中國大陸男子廖港發攻擊，廖行凶後企圖離境，在台中國際機場被警方攔下，依反滲透法移送。台中地檢署昨複訊後認定此案屬「預謀、受雇的跨境施暴」，且有逃亡與串證、滅證風險，依傷害及以強暴方式公然侮辱等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

台中市警局長吳敬田昨天下午說明破案過程，他說一開始警方不知歹徒身分，追查監視器畫面發現歹徒犯案後變裝，但對方左手刺青是很明顯標記，一看就可認出，成為破案重要關鍵。

日本媒體人矢板明夫日前在台中演講後被中國男子廖港發攻擊，廖犯案後變裝，他左手明顯刺青圖案成為專案小組逮人關鍵。記者黃仲裕／攝影
日本媒體人矢板明夫日前在台中演講後被中國男子廖港發攻擊，廖犯案後變裝，他左手明顯刺青圖案成為專案小組逮人關鍵。記者黃仲裕／攝影

矢板明夫 刺青 劉世芳

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