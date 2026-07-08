台中女持「三氟依托咪酯」...公告列毒品前2天落網 她僥倖躲過判無罪

台中徐姓女子去年持有4顆含「三氟依托咪酯」的菸彈，檢方認定她涉犯持有第二級毒品罪嫌，但法院發現，徐女是去年8月23日落網，隔2天後8月25日行政院才將三氟依托咪酯列第二級毒品，徐行為時應屬不罰，判她無罪，可上訴。

三氟依托咪酯結構類似依托咪酯，具強效麻醉作用，行政院2025年8月25日公告列為第二級毒品，法務部今年6月17日再提升至第一級毒品。

檢方聲請簡易判決指出，徐女2025年3月向不詳人士以8800元代價，購入含第二級毒品三氟依托咪酯成分的4顆菸彈並持有，徐吸食後（涉公共危險罪嫌部分另案偵辦）同年8月23日下午3點多開車經西屯區擦撞一旁小客車。

徐女肇事後下車，隨即將身上的4顆菸彈丟在一旁，但警方到場仍在附近花圃查扣其持有的菸彈（重28.83公克），檢方認定徐涉犯持有第二級毒品罪嫌。

台中地院審理時，徐女未到庭，但她在警方詢問、檢方偵查時均自白，坦承持有菸彈。

中院查，三氟依托咪酯是在「2025年8月25日」經行政院公告增列為第二級毒品，檢方認定徐女持有時間是同年3月至8月23日，當時三氟依托咪酯尚未經公告為毒品危害防制條例所列管的毒品。

中院說，徐女所為依法律不溯及既往原則，於行為當時應屬不罰，判他無罪，但扣案4顆三氟依托咪酯菸彈仍宣告沒收。

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