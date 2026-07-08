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矢板明夫遇襲直指兇嫌是「香港快閃打手」 喊話政府正視2問題

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前在台中擔任講師遇襲。對於引起社會關注，他在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，不只是因為他被打，而是很多人都感到了恐懼。尤其是嫌犯被查出具有犯罪前科，涉及幫派背景。這樣的人來到台灣，從事暴力犯罪，值得整個社會提高警覺。

矢板明夫把這類人稱為「香港快閃打手」。他說，這類人擁有能夠自由出入台灣的香港身分證。執行快閃式暴力任務：短時間入境、鎖定目標、迅速犯案，然後立即離境。真正策畫、指使的人，卻始終躲在幕後，不必露面，也不用承擔風險。對幕後的人而言，只要花一筆錢，就可能對台灣社會造成巨大的寒蟬效應。

「如果這種模式沒有被及時遏止，今天被攻擊的是時政評論人，明天就可能是政治人物、學者，甚至任何公開表達與中共不同意見的台灣人」。矢板明夫表示，當人們開始擔心「說一句話就可能挨打」，受傷的就不只是個人，而是整個台灣的言論自由。

矢板明夫表示，他希望政府正視兩個問題。

「第一，不能只把這類案件當作一般傷害罪看待。這種暴力行為如果具有恫嚇公共言論、製造社會恐懼的效果，就應該依法徹底調查，讓施暴者付出足夠的代價。除了刑事責任之外，也應透過民事求償，提高犯罪成本，讓任何人都知道，「打一拳就走」絕不是一筆划算的交易。

第二，應重新檢討入境安全機制。絕大多數香港朋友熱愛自由、遵守法律，也是台灣珍貴的朋友，這一點毫無疑問。但如果是具有重大暴力犯罪紀錄，或屬於高風險的對象，相關單位就應建立更完善的風險評估制度，避免有人利用台灣開放自由的環境從事暴力犯罪」。

矢板明夫表示，民主社會最重要的，不只是可以自由說話，更是人民不必因為說話而活在恐懼之中。當暴力成為壓制言論的工具，每一個台灣人都可能成為受害者。

「這次事件不會讓我退縮，反而讓我更加確信，我必須繼續站出來」。矢板明夫表示，他會繼續寫文章、演講、做節目，繼續為言論自由發聲。不僅僅是為了他自己，更是希望也能盡一份力量，守護大家「免於恐懼的自由」。他請大眾一起關注這個問題，支持司法要依法究責，支持政府補強制度漏洞，不要讓「香港快閃打手」成為威脅台灣民主社會的新模式。

涉嫌毆打矢板明夫的香港籍廖姓男子（中背對者）昨天下午移送地檢署偵辦。記者黃仲裕／攝影
涉嫌毆打矢板明夫的香港籍廖姓男子（中背對者）昨天下午移送地檢署偵辦。記者黃仲裕／攝影

矢板明夫 香港 中共

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