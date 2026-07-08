矢板明夫遇襲 疑有共犯案發前離境

日本媒體人矢板明夫在台中演講後遭攻擊，落網的大陸男子廖港發（中）7日被移送台中地檢署。記者黃仲裕／攝影

日本媒體人矢板明夫六日在台中演講後，遭持香港護照入境的中國大陸男子廖港發攻擊，廖行凶後企圖離境，在台中國際機場被警方攔下，依反滲透法移送。台中地檢署複訊後認定此案屬「預謀、受雇的跨境施暴」，且有逃亡與串證、滅證風險，依傷害及以強暴方式公然侮辱等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

陸委會昨表示，本案是中共在民族團結進步促進法生效後，首件對台跨境鎮壓案件，政府提出嚴厲譴責與抗議。中共刻意挑選具指標性的案例，向世界證明運用民促法來實施長臂管轄與跨境鎮壓，「不是危言聳聽，而是赤裸裸的現實」，最終目標就是消滅中華民國。

檢方指出，廖港發犯案後立即更換衣物並棄置，隨即前往機場準備出境。專案小組持拘票追緝，當天下午三時五十二分在機場二樓逮人，並查扣他做案時所穿黑色衣褲、手機及護照等證物。

中檢表示，廖在台無固定居所，且犯案後直奔機場，顯有逃亡意圖，棄置衣物也有滅證之虞。檢方並認為，廖疑為受雇行動，具有計畫性，且不排除有共犯或幕後主使者，存在串證可能，因此認定有羈押必要。

警方調查，廖港發七月二日自香港入境，在台中曾更換三家飯店、搭Uber移動，行蹤刻意分散。案發當天，矢板明夫演講結束後走到飯店一樓，廖尾隨至監視器死角，呼喊「矢板先生」，待對方回頭後立即上前毆打，隨後離開現場。

台中市警局長吳敬田表示，警方接獲報案後立即將被害人送醫，並調閱監視器畫面，鎖定全身黑衣、左手有刺青的男子。警方在內政部及警政署協調下，會同移民署與航警局攔截，順利將人逮捕，左手刺青成為關鍵辨識線索。警方也發現，廖港發並非單獨行動，另有一名同行者已確認身分，但在案發前一天先離境，目前正持續追查。

內政部長劉世芳昨強調，不容許境外人士在台以暴力犯案，若涉及國安層級，將移請相關單位進一步處理。