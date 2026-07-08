聽新聞
0:00 / 0:00

考照年齡下修16歲？民團：可先開放駕駛訓練

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬朱冠諭陳俊智／連線報導

圖為在機車考照練習場練習的學生。記者杜建重／攝影
圖為在機車考照練習場練習的學生。記者杜建重／攝影

偏鄉交通不便，衍生青少年無照騎車現象。苗栗縣長鍾東錦倡議考照年齡降低至十六歲，並提案至竹竹苗「園縣市」高峰會爭取支持。但青少年與家長看法分歧，專家學者認為，完善駕駛安全教育，遠比放寬考照年齡更重要。

鍾東錦表示，未成年學生因通勤需求無照騎車，恐增加用路風險，去年縣府行文中央，建議參考先進國家制度，在相關配套措施下，下修考照年齡，但未被採納。苗縣府六月在園縣市高峰會提案，獲新竹縣、市支持，將行文交通部繼續爭取。

對於放寬考照年齡，林姓家長表示「非常支持」，經正規駕訓，總比孩子偷偷摸摸騎車、躲警察更安全，況且考照過程也是交通安全教育的一環。張姓家長表示，貿然下修會有管理問題，應嚴謹討論。

曾被抓到無照駕駛挨罰的「小婷」說，青少年心性未定，考到駕照未必遵守交通規則，萬一發生事故，刑法約束十八歲以上成人，十六以上、未滿十八的「半成人」會心存僥倖，繼續在街頭橫衝直撞。

關注未成年無照駕駛議題的文化大學社會福利學系教授王順民說，討論考照年齡是否下修意義不大，重點是建立完善的交通安全教育與社會文化，引導青少年重視合法考照，讓安全駕駛成為共同價值。

台灣交通安全協會理事林志學說，考照年齡下修已討論多年，法律層面有不少疑慮。他建議，政府可考慮開放十六歲青少年先接受駕駛訓練，即使尚未具備考照資格，也能提早建立安全駕駛的知識與觀念。

鍾東錦 無照駕駛 駕照

延伸閱讀

機車事故占近8成 台南再增千名機車駕訓補助

國民教育下修5歲掀論戰 教育部建議維持現行條文

校園危機背後 家庭、社群媒體成隱憂

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

相關新聞

矢板明夫遇襲 疑有共犯案發前離境

日本媒體人矢板明夫六日在台中演講後，遭持香港護照入境的中國大陸男子廖港發攻擊，廖行凶後企圖離境，在台中國際機場被警方攔下，依反滲透法移送。台中地檢署複訊後認定此案屬「預謀、受雇的跨境施暴」，且有逃亡與串證、滅證風險，依傷害及以強暴方式公然侮辱等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

16歲找人頭擔保買車 落債務陷阱

未成年無照騎車，不乏惹上官司，甚至積欠大筆債務。少女「小婷」十五歲起無照騎車，十六歲找人頭擔保買車，在父母默許下，她因無照駕駛惹上妨害公務罪名，被關進少年觀護所，出所後還須面臨保護管束，家人探望時隔窗相對，泣訴懊悔。

逾半家長默許！未成年無照騎車 年年逾萬件

交通部調查，未成年無照騎車死傷數雖逐年減少，但警政署統計，舉發件數有攀升跡象，未成年無照上路依舊層出不窮。靖娟兒童安全文教基金會調查，青少年無照騎車逾六成因上學、打工需求，逾五成家長同意未成年孩子騎機車，家人並提供車輛。桃園市、高雄市更發現，家人默許、甚至主動提供車輛，讓未成年騎車亂象難以終結。

防未成年騎車…孩子出門前 多問一句「怎麼去？」

未成年騎車難全面禁止，除青少年好奇心、追求速度感，統計發現，家長默許也會助長違規行為。有家長無奈地說，學校地處偏遠，如果有捷運或公車，怎麼會讓孩子冒險騎車？也有家長說，青少年叛逆，管了也不聽，只好讓他們自己學教訓。

考照年齡下修16歲？民團：可先開放駕駛訓練

偏鄉交通不便，衍生青少年無照騎車現象。苗栗縣長鍾東錦倡議考照年齡降低至十六歲，並提案至竹竹苗「園縣市」高峰會爭取支持。但青少年與家長看法分歧，專家學者認為，完善駕駛安全教育，遠比放寬考照年齡更重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。