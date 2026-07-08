考照年齡下修16歲？民團：可先開放駕駛訓練

圖為在機車考照練習場練習的學生。記者杜建重／攝影

偏鄉交通不便，衍生青少年無照騎車現象。苗栗縣長鍾東錦倡議考照年齡降低至十六歲，並提案至竹竹苗「園縣市」高峰會爭取支持。但青少年與家長看法分歧，專家學者認為，完善駕駛安全教育，遠比放寬考照年齡更重要。

鍾東錦表示，未成年學生因通勤需求無照騎車，恐增加用路風險，去年縣府行文中央，建議參考先進國家制度，在相關配套措施下，下修考照年齡，但未被採納。苗縣府六月在園縣市高峰會提案，獲新竹縣、市支持，將行文交通部繼續爭取。

對於放寬考照年齡，林姓家長表示「非常支持」，經正規駕訓，總比孩子偷偷摸摸騎車、躲警察更安全，況且考照過程也是交通安全教育的一環。張姓家長表示，貿然下修會有管理問題，應嚴謹討論。

曾被抓到無照駕駛挨罰的「小婷」說，青少年心性未定，考到駕照未必遵守交通規則，萬一發生事故，刑法約束十八歲以上成人，十六以上、未滿十八的「半成人」會心存僥倖，繼續在街頭橫衝直撞。

關注未成年無照駕駛議題的文化大學社會福利學系教授王順民說，討論考照年齡是否下修意義不大，重點是建立完善的交通安全教育與社會文化，引導青少年重視合法考照，讓安全駕駛成為共同價值。

台灣交通安全協會理事林志學說，考照年齡下修已討論多年，法律層面有不少疑慮。他建議，政府可考慮開放十六歲青少年先接受駕駛訓練，即使尚未具備考照資格，也能提早建立安全駕駛的知識與觀念。