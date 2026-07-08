防未成年騎車…孩子出門前 多問一句「怎麼去？」

桃園青少年無照駕駛多半是家長默許，市府調整宣導對象，進入職場教育父母正確觀念。圖／桃園市交通局提供

未成年騎車難全面禁止，除青少年好奇心、追求速度感，統計發現，家長默許也會助長違規行為。有家長無奈地說，學校地處偏遠，如果有捷運或公車，怎麼會讓孩子冒險騎車？也有家長說，青少年叛逆，管了也不聽，只好讓他們自己學教訓。

兒子就讀大園區高中的林姓家長說，學校位處偏鄉、公車班次少，明明是公立學校，政府卻沒做好交通配套規畫，若搭捷運再轉公車，單趟要一個半小時，騎機車只要半小時就到，難怪許多學生會騎機車代步。

林姓家長說，街頭常見高中生穿制服騎車，雙載也不少，穿制服很醒目，警察與老師不可能沒看到，「政府、學校不管，家長也沒法管」，過去還有教官，如今校方近乎放任。

羅姓家長說，規定就是規定，未滿十八歲就不該騎車上路，他平時都自己接送或讓孩子搭乘大眾運輸；不過常看見未成年學生騎機車，多半在公共運輸不便的地區。

桃園市教育局觀察，家長默許青少年無照駕駛，不脫放任溺愛、貪圖方便；調查發現，家長明知違法，抱持僥倖心態，認為短距離騎車不會有事，就放任不管；有家長抱怨「管不動孩子」、「講了也沒用」，這些態度都等於放任不管。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏說，在日本，未成年交通安全是國家大事，除官方指定宣導，地方與社區都會配合，不能只讓學校與家長承擔。

她認為，家長態度是關鍵，孩子有交通需求，但無照騎車背後的風險，不能忽視，尤其青少年好奇心加上同儕影響，孩子出門時，家長多問一句「怎麼去」，可降低不必要的用路風險。