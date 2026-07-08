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16歲找人頭擔保買車 落債務陷阱

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

調查發現，超過五成未成年人所騎乘的機車是由家人提供，甚至是取得家人同意。圖為在機車考照練習場練習的學生。記者杜建重／攝影
調查發現，超過五成未成年人所騎乘的機車是由家人提供，甚至是取得家人同意。圖為在機車考照練習場練習的學生。記者杜建重／攝影

未成年無照騎車，不乏惹上官司，甚至積欠大筆債務。少女「小婷」十五歲起無照騎車，十六歲找人頭擔保買車，在父母默許下，她因無照駕駛惹上妨害公務罪名，被關進少年觀護所，出所後還須面臨保護管束，家人探望時隔窗相對，泣訴懊悔。

更生少年關懷協會主任陳彥君說，曾有少年無照駕駛肇事不敢跟家人說，私下「無卡分期」借錢，甚至找高利貸，債務「滾雪球般」愈滾愈大，最後行竊、加入詐團籌錢，等瞞不住了才告訴家人，累積了大筆債務，「第一步錯了，後面就愈走愈歪」。

小婷因前男友學會騎機車，當同齡者還在走路或搭公車，她已經在騎車了，心裡覺得自己很帥，常半夜騎車夜遊；剛開始借用朋友機車，後來找剛滿十八歲的朋友當人頭，自己打工賺錢買機車。

小婷表示，父母早知道她偷騎機車，牽新車怕家人發現，故意把車停在離家較遠的路口，父親有看到，但只說「做壞事不要被抓到」，她從此騎機車代步，十八歲生日前無照駕駛又嗆警察，妨害公務被送少年法庭，遭裁定移送少年觀護所收容九十天。

她回憶，進入少觀所後情緒崩潰，隔天母親探視時，母女崩潰大哭。她出所後面臨三年保護管束，生活有諸多限制，不禁感嘆「如果可以重來，絕對不會再無照駕駛」。

針對青少年找人頭買車，桃園市機車商業同業公會李端陽說，買機車要簽契約書，購買者要滿十八歲、出示身分證與駕照，否則可拒絕交易，多數車行都遵守規定，但聽過未加入工會的車行「睜一隻眼閉一隻眼賣車」，畢竟沒人會承認自己是「人頭」。

少年觀護所 債務 無照駕駛

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未成年無照騎車，不乏惹上官司，甚至積欠大筆債務。少女「小婷」十五歲起無照騎車，十六歲找人頭擔保買車，在父母默許下，她因無照駕駛惹上妨害公務罪名，被關進少年觀護所，出所後還須面臨保護管束，家人探望時隔窗相對，泣訴懊悔。

逾半家長默許！未成年無照騎車 年年逾萬件

交通部調查，未成年無照騎車死傷數雖逐年減少，但警政署統計，舉發件數有攀升跡象，未成年無照上路依舊層出不窮。靖娟兒童安全文教基金會調查，青少年無照騎車逾六成因上學、打工需求，逾五成家長同意未成年孩子騎機車，家人並提供車輛。桃園市、高雄市更發現，家人默許、甚至主動提供車輛，讓未成年騎車亂象難以終結。

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未成年騎車難全面禁止，除青少年好奇心、追求速度感，統計發現，家長默許也會助長違規行為。有家長無奈地說，學校地處偏遠，如果有捷運或公車，怎麼會讓孩子冒險騎車？也有家長說，青少年叛逆，管了也不聽，只好讓他們自己學教訓。

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偏鄉交通不便，衍生青少年無照騎車現象。苗栗縣長鍾東錦倡議考照年齡降低至十六歲，並提案至竹竹苗「園縣市」高峰會爭取支持。但青少年與家長看法分歧，專家學者認為，完善駕駛安全教育，遠比放寬考照年齡更重要。

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