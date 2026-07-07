北市重慶南路尖峰時段逆向狂飆！氣象署技士涉毒駕遭送辦

日本媒體人矢板明夫昨（6日）在台中市永豐棧酒店演講後遭攻擊，動手的香港籍廖姓男子逃逸在台中國際機場落網。台中警方今表示，當下即研判廖男會「立即出境」，和移民署合作趕赴機場發現廖，火速經警方開拘票逮人預計今依傷害等罪嫌移送，但廖傷人動機為何，檢警仍不證實。

2026-07-07 11:31