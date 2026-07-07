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北市重慶南路尖峰時段逆向狂飆！氣象署技士涉毒駕遭送辦
台北市警方日前在中正區重慶南路上發現陳姓男子騎乘機車逆向行駛，立即上前攔查，經毒品唾液快篩檢出陽性反應，又在陳身上搜出毒品安非他命及吸食器，當場扣車並依法送辦，後續陳男身分曝光，竟是氣象署技士。
警方表示，員警5月27日上午9時許巡邏時，在重慶南路接近忠孝西路口附近，發現陳男逆向行駛，上前攔查時，陳男精神恍惚，毒品唾液快篩檢測出陽性反應，員警隨即扣車並將陳男帶返調查。
警方隨後在陳身上查獲毒品安非他命及吸食器，詢後依刑法公共危險罪及違反毒品危害防制條例罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。
據悉，涉嫌毒駕的男子是氣象署技士、43歲陳建安，他被查獲時精神恍惚，一度對員警詢問答非所問。警方呼籲，毒駕是危害社會的隱形殺手，危險性不亞於酒駕，警方將持續強力執法，全面加強攔查取締。
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