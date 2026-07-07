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痛毆矢板明夫企圖馬上潛逃出境 檢方認港男「受雇跨境施暴」聲押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

日本媒體人矢板明夫昨（6日）在台中市永豐棧酒店演講後遭攻擊，動手的香港籍廖姓男子逃逸在台中國際機場落網；警方今依反滲透法等罪嫌移送，檢方複訊後認為廖是「預謀性、受雇跨境施暴」，有逃亡、串滅證之虞，依傷害等罪嫌將他向法院聲押禁見。

台中地檢表示，全案指派檢察官賴謝銓指揮，因廖案發後換裝、棄置犯案衣物，並逃往台中國際機場準備離境，專案小組隨即持本署檢察官核發的拘票火速趕赴追緝，昨下午3點52分在機場2樓拘提到案，查扣其作案穿著黑色衣褲、行動電話及護照等證物。

中檢認定，廖涉犯傷害、以強暴方式犯公然侮辱等罪嫌重大，審酌廖是境外人士、在台無固定居所，且於案發後立即前往機場準備離境，有湮滅犯案衣裝及勾串共犯、幕後主使者高度可能。

中檢也說，在查廖是預謀性、受雇跨境施暴，有反覆實行傷害犯罪之虞，有羈押原因及必要，複訊後向台中地院聲請羈押禁見。

檢方今依傷害等罪嫌將廖男向法院聲押禁見。記者黃仲裕／攝影
檢方今依傷害等罪嫌將廖男向法院聲押禁見。記者黃仲裕／攝影

檢方今依傷害等罪嫌將廖男向法院聲押禁見。記者黃仲裕／攝影
檢方今依傷害等罪嫌將廖男向法院聲押禁見。記者黃仲裕／攝影

矢板明夫 檢察官 香港

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