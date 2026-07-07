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影／矢板明夫被打 劉世芳：若涉及國安層級會將卷證送國安單位參考
內政部長劉世芳今天下午到台中機場，對媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員表達感謝；劉世芳說，譴責暴力，不容許境外不法分子在台灣犯案，台灣是民主法治國家，犯案一定繩之以法；她強調此案若涉及國安層級，會將相關事實和卷證送給國安單位參考。
劉世芳今天下午到台中機場致贈破案獎金，她說謝謝台中市的吳敬田局長，移民署的同仁和航警，昨天下午3.5小時迅速破案。
她說大家一定譴責暴力，內政部的立場也是一樣，不容許境外的不法分子在台灣犯案，台灣是一個有民主法治的國家，一定會繩之以法。
她說，如果有涉及跟國安層級部分，會把相關卷證或事實呈送國安單位參考。另外，追查在台的協力者到底是誰，台中市警局長吳敬田已提到，警方有掌握特定一些人，這些人到底是台灣人、中國人還是香港人，依照偵辦的程序繼續偵辦。
劉世芳表示，在台灣曾經發生過類似的案子，但可能很多人會覺得說這是輕傷，是小的暴力行為，沒有涉及到非常嚴重的案件，但後續可能隱藏非常大跨境鎮壓，或境外的組織犯罪，呼籲台灣的警察都按照法律來辦案。相信矢板明夫先生並不認識這位廖姓嫌犯，所以絕對不會有私人的恩怨情仇，她呼籲如果有人遇到相同情形，立刻向派出所報案。
劉世芳提醒境外人士不要挑戰台灣的公權力。不管是台灣人或境外人士，千萬不要有僥倖的心理，以為在台灣打了人，或做了一些不法的動作後，馬上就可以飛出去。
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