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矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

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影／矢板明夫遭毆…香港男子3.5小時內被逮 台中警局長：還有共犯已離境

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

媒體人矢板明夫昨天在台中被打，台中警方和移民署與航警聯手，在3.5小時內迅速逮到涉案的香港男子，內政部長劉世芳今天到台中頒獎金感謝有功人員；台中市警局長吳敬田表示，嫌犯左手刺青是破案關鍵之一，經查還有一名共犯已離境，警方追查身分中。

台中市警局長吳敬田今天說明案發情形表示，昨天矢板明夫在演講結束後，下到飯店一樓，歹徒馬上跟進，在監視器比較照不到的地方，歹徒先要確認對方是否為矢板明夫，歹徒叫「矢板先生」，被害人回頭後，歹徒跟上去，確認後就毆打他，馬上離開。

吳敬田說，廖姓嫌犯7月2號從香港入境，住到台中，換了3家飯店，然後搭乘Uber在台中轉，另外還有一位嫌犯，同行，警方正在清查，身份已經確認，但是這名同行者已經出境，就是被害人被毆打的前一天已經出境。

吳敬田表示，警方受理偵辦，馬上將矢板明夫送去就醫，一方面做初步偵訊，發現毆打他的歹徒，馬上回到酒店調閱影像，確認穿黑色短袖黑色褲子。從他左手看到有刺青，是很明顯的標誌，歹徒犯案後馬上跑到逢甲夜市購買衣服，就是變裝，搭計程車直奔台中機場，要搭班機離開。

吳敬田表示，嫌犯要搭往釜山的班機，當時已經Check-in了，在內政部長，警察署長的協調下，警方馬上跟移民署與航警局聯合攔截，警方到台中機場時如何確認歹徒？就是他​左手圖藤刺青。

吳敬田表示，目前清查資料確認，嫌犯從香港來，常參與壓制民主行為。警方會持續從他的手機鑑識，通聯和金流分析。

吳敬田說，此案警方今天早上訊問，下午送到台中地檢署複訊，向台中地檢署建請羈押，將人先他押下來，會持續就相關的動機，還有是不是有在台灣的本地人協助，持續追查中。

毆打矢板明夫的香港籍廖姓男子（右二）今天下午移送地檢署偵辦。記者黃仲裕／攝影
毆打矢板明夫的香港籍廖姓男子（右二）今天下午移送地檢署偵辦。記者黃仲裕／攝影

內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影
內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影

內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影
內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影

內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影
內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影

內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影
內政部長劉世芳今天下午到台中機場，感謝媒體人矢板明夫昨天被打，迅速破案有功人員。記者游振昇／攝影

台中 香港 矢板明夫

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