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台中男超商亮4把刀嚇壞人 落網詭辯：帶刀參拜求不再切到手指

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中何姓男子攜帶長近30公分4把刀子到超商，因形跡詭異嚇附近民眾，警方到場在他腰際、口袋查獲刀械，何竟稱自己常被切到「為祈求不再切到手指」才攜帶刀子要去廟裡參拜，法院認為他無正當理由，依違反社會秩序維護法裁罰他罰鍰6000元，可抗告。

台中第四分局移送指出，何男今年5月29日下午6點多攜帶1把菜刀、1把水果刀、1把麵包刀及1把摺疊水果刀，一共4把刀，刀子長度介於19至29公分不等，並出現在南屯區的超商內，有民眾發現異狀報案。

警方詢問時，何自稱平時切東西常切到手指，「為祈求不再切到手指」才攜刀至復興宮參拜，後來有聽到莫名其妙聲音，疑要對他不利才有拿其中1把起來，進到超商被警方查獲時，他背後腰際、口袋各有2把刀，警方依違反社會秩序維護法將他送辦。

台中地院審酌，現場有警方調查、超商監視器畫面、扣案4把刀可佐證。

中院認為，扣案4把刀都是具殺傷力之器械，若真的如何男自稱，平時切東西常切到手指，為祈求不再切到手指才攜刀至復興宮參拜，那何本應參拜後妥善收好，而非攜帶置放後腰際、口袋。

中院認為，何攜帶4把刀械，非謂有正當理由，依社會秩序維護法無正當理由攜帶具有殺傷力之器械判他罰鍰6000元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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