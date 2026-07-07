龍山寺周邊清茶館藏六合彩簽賭站 斷水斷電勒令停業

台北市萬華區西昌街在龍山寺附近的一間清茶館，兩度被警方查獲經營六合彩簽賭站，萬華警分局昨會同北市建築管理工程處、台灣電力公司及自來水公司，前往現場斷水斷電，勒令停業。

警方調查，業者表面上是清茶館，卻暗中經營賭場，每日出入分子複雜，影響周邊居民生活品質而屢被檢舉；2023年7月警方前往查獲六合彩簽賭，依法裁罰，報都市發展局依法勒令停止違規使用，業者在列管期間重操舊業，警方今年4月21日再度查獲六合彩簽賭。

萬華分局昨會同相關單位執行斷水斷電，到場拆除水表及電表，勒令停業。分局表示，業者屢次挑戰公權力，警方聯合執法展現市政府團隊打擊犯罪行動力，不容違法場所擾亂社會秩序，持續查緝不法場所，不允許不肖業者以身試法，將持續精進與市府各局處聯合稽查機制，強化查報能量。

台北市萬華區西昌街某清茶館，兩度被警方查獲經營六合彩簽賭站，萬華警分局昨會同相關單位斷水斷電。記者李奕昕／翻攝

台北市萬華區西昌街某清茶館，兩度被警方查獲經營六合彩簽賭站，萬華警分局昨會同相關單位斷水斷電。記者李奕昕／翻攝