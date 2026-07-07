交通部打毒駕 氣象署技正博愛特區毒駕遭逮 官方證實：依程序內部查察

交通部修法力堵毒駕，沒想到轄下中央氣象署竟有技正驚傳毒駕，地點還就在博愛特區，格外諷刺。涉案技正駕駛被帶返派出所，以毒品、公共危險罪移送偵辦，一查之下竟發現他是年約43歲的陳姓氣象署技正。對於署內公務人員涉嫌毒駕，氣象署表示，於事發當日就有接獲警方通報，已依程序進行內部查察。由於本案已進入司法偵辦程序，將尊重司法調查結果，依公務人員相關規範處理。

北市員警5月27日於中正區重慶南路二段攔查逆向行駛車輛時，發現駕駛受檢神情恍惚，立刻對其進行毒品唾液快殺，結果呈陽性反應。員警隨即扣車並於駕駛身上搜出毒品安非他命及吸食器。

據了解，陳姓技正曾任預報員，2021年後轉換工作項目為協助預報技術開發的配合輔助工作，以及相關行政支援工作等。

氣象署強調，已同步就相關事件，是否違反公務員服務義務等事項進行行政查處。相關案情仍待司法機關釐清，若經查證違失屬實，絕對會秉持「依法行政、毋枉毋縱」之原則依法嚴懲，絕不寬貸。

氣象署表示，將持續加強公務法紀宣導，要求全體同仁務必嚴守紀律，以維護政府機關形象與公信力。

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