矢板明夫遭痛毆警研判「立即出境」逮人過程曝...打人動機仍不明

日本媒體人矢板明夫昨（6日）在台中市永豐棧酒店演講後遭攻擊，動手的香港籍廖姓男子逃逸在台中國際機場落網。台中警方今表示，當下即研判廖男會「立即出境」，和移民署合作趕赴機場發現廖，火速經警方開拘票逮人預計今依傷害等罪嫌移送，但廖傷人動機為何，檢警仍不證實。

台中市警局第六分局今由偵查隊長涂志宏說明，涂表示獲報經訪查，民眾指證廖男有以中國、粵語口音，經分析研判基金會辦的活動與政治相關，矢板明夫也是有名的政治評論員，加上北部也有類似潑漆案，懷疑和近期事件有關，第一時間聯絡移民署聯繫、辨識嫌疑人身分。

涂志宏說，因研判廖男動手後會立即出境，立刻派人赴台中國際機場就近攔查，其中1名資深小隊長過去時，其先前同事剛好調移民署後在機場，馬上提供照片讓對方協助辨識，所幸昨下午3點15分發現疑似廖男就坐在候機室準備出境，隨即報請檢察官開立拘票逮人。

涂也說，過程中比對廖服裝、右手臂刺青，大概就確定是該人，很幸運照他們的研判動向尋獲，昨剛好移民署送人犯出境，人員也都在機場裡面，經移民署拿照片尋人，從最近4點起飛的班機到韓國釜山，就發現廖的蹤跡。

涂指出，廖男持香港護照入境，從台中入境，住在台中市換了2、3處旅館，最後就近入住永豐棧，目前清查尚未發現共犯，今年廖曾入境台灣一次，經查未發現解放軍背景，廖也稱未受中共指使。

警方仍在全面蒐證，清查廖男身上物品、扣案手機內對話等，預計下午依傷害等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

警方、移民署昨在台中國際機場逮捕打傷矢板明夫的香港籍廖姓男子。圖／民眾提供