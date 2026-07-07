才涉知本強盜案又搶包 台東男2小時內落網 警查扣毒品、贓款

台東市泰安街昨晚間發生一起搶奪案，一名男子騎乘機車趁機搶走被害人背包後逃逸。警方獲報後立即成立專案小組展開追查，透過監視器影像與涉案車輛比對，案發約2小時內便鎖定嫌犯身分，並在市區一家旅社內將人查緝到案，同時查扣毒品及贓款，全案依法移送偵辦。

警方表示，昨晚間10時許接獲民眾報案，指稱泰安街發生搶奪案件，一名男子騎機車搶走被害人背包後迅速逃離現場。警方立即調閱沿線監視器，循線追查犯嫌逃逸路線，並比對相關資料，迅速鎖定謝姓男子涉嫌重大。

專案小組隨即展開查緝，並於案發約2小時後，在市區一處旅社內將謝嫌逮捕到案，現場並查扣毒品及贓款等證物。全案依搶奪罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

警方進一步發現，謝嫌日前才因涉嫌知本地區一起強盜案遭警方查獲，如今再涉犯搶奪案件。警方除將持續追查毒品來源外，也將建請檢察官聲請預防性羈押，以防止再次危害社會治安。

台東警分局表示，警方對暴力犯罪絕不寬貸，將持續強化查緝能量，依法嚴辦危害治安案件，維護民眾生命及財產安全。

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