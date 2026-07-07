影／「閃電麥坤」販毒 高雄情侶與車手5落網3羈押

高雄林姓男子與黃姓女友在社群平台及通訊軟體，以動畫「閃電麥坤」、「疾速送貨」名義，卻是暗地涉嫌販毒。高雄市刑警大隊歷經數月蒐證、動員搜索，逮捕林男等5人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦；林與2車手經檢方聲押獲准並禁見。

高雄市刑大今天表示，刑大偵六隊發現林姓男子（27歲）涉嫌組成販毒集團，利用「閃電麥坤」作為通訊軟體名稱，並以「麥坤飲料」、「找麥坤拿菸」等暗語與買家聯繫，掩飾毒品交易。

警方經數月監控，蒐集集團成員交易毒品過程，至6月底經多次行動，終於在高雄市大寮區逮捕林姓男子與黃姓女友（27歲），查獲K他命、毒品咖啡包及販毒贓款14萬餘元，並在前鎮、鳳山、苓雅等地，逮捕張姓（30歲）、 曹姓（33歲）、 洪姓（27歲）等3名涉嫌運毒的車手。

警方調查，林男涉嫌指揮集團運作，黃姓女友負責在社群平台刊登販毒廣告，接訂單後，再由張姓等3男子駕駛改裝車輛前往交易。

警方至6月底見時機成熟，動員搜索嫌犯住處及車輛，陸續逮捕這5人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑大統計，今年已查獲各類毒品案件3020件，較去年2436件增加23.97%。

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高雄警方查獲林姓男子等人以「閃電麥坤」名號涉嫌販毒，查扣毒品、手機和贓款。記者林保光／攝影

高雄警方查獲林姓男子等人以「閃電麥坤」名號涉嫌販毒，查扣毒品、手機和贓款。記者林保光／攝影

高雄警方動員破門，逮捕林姓男子等人以「閃電麥坤」名號涉嫌販毒。記者林保光／翻攝

高雄警方查獲林姓男子等人涉嫌販毒。記者林保光／翻攝