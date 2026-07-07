快訊

世足賽／巴洛根歸隊也無用！美國1：4不敵比利時 主辦國全出局

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

荷莫茲海峽再傳船隻遇襲、伊朗射飛彈擊中兩艘商船 油價應聲上漲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／矢板明夫在台中被中國男子毆打迅速破案 劉世芳將到台中機場慰勤

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

日本媒體人矢板明夫受邀擔任春雨文教基金會在台中市舉辦的營隊講師，昨天中午結束離開飯店時，遭一名中國籍男子尾隨揮拳攻擊臉部。台中警方和航警、移民署在台中機場國際線攔下想離境的涉案中國男子，迅速破案；內政部長劉世芳今天中午將到台中機場慰勤、感謝執法人員。

矢板明夫遭傷害案，犯嫌潛逃出境，在台中機場即時遭攔查。移民署昨天上午接到通報，在嫌犯要離境時查出身分，將嫌犯留下，台中航警與台中警方留置嫌犯，等到檢察官核發拘票，當場逮人帶回；今天中午，內政部長劉世芳今天將到台中機場國際線慰勤。

台中市警察局第六分局昨天中午接獲報案，指稱西屯區台灣大道二段一間飯店內發生傷害案件，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並成立專案小組追查，迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，經報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦後，昨天下午4時將犯嫌查緝到案。

警方專案小組循線積極追查，掌握中國男子33歲廖姓犯嫌行蹤，研判其犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票後，立即前往台中國際機場執行查緝，並於機場內成功攔截逮捕廖嫌，全案迅速偵破。目前已將廖嫌帶案偵辦，至於詳細犯案動機及案發原因，警方將持續深入調查釐清後，依法移送台中地方檢察署指揮偵辦並建請聲押。

日本媒體人矢板明夫昨天在台中被毆打，嫌犯在台中機場要離境時被逮。記者游振昇／翻攝
日本媒體人矢板明夫昨天在台中被毆打，嫌犯在台中機場要離境時被逮。記者游振昇／翻攝

矢板明夫 台中 劉世芳

延伸閱讀

矢板明夫台中演講遭攻擊！警4小時抓人 持香港護照歹徒機場落網

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

矢板明夫台中演講後遭攻擊 陸委會：可能涉及跨境鎮壓

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

相關新聞

矢板明夫遇襲親曝傷勢 質疑歹徒作案手法和1事件相似 恐涉更嚴重層面

印太戰略智庫執行長矢板明夫昨天在台中擔任講師遭襲擊。他今天凌晨在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專向關心他的民眾致謝，他表示，這起事件不應僅被視為單純的傷害案件，因為可能涉及更嚴重的層面。

貨櫃景氣佳…張家4兄弟 已領數百億股利

長榮集團創辦人張榮發辭世今年屆滿十年。隨著張榮發長子張國華穩住長榮集團各公司的經營權後，長榮海運、長榮航空等核心企業陸續改由專業經理人團隊經營。

張榮發過世10年…家族成員、公司老臣爭龐大遺產 產訴訟不斷

檢調偵辦長榮集團內線交易案，讓已故創辦人張榮發遺產相關訴訟，再度引發討論。歷經多年纏訟，確認遺囑官司由二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴；但張榮發基金會對遺囑執行人提告請求於遺產範圍內給付十億元，案件仍在法院審理中。

長榮集團經營權之爭 曾爆黑槍恐嚇案

長榮海運遭檢調搜索，讓長榮集團創辦人張榮發過世後，爆發的家族兄弟爭產、集團經營權角力與海空分家爭議，再浮檯面。過去十年，因為經營權之爭，曾上演黑道開槍對付老臣、如今又爆內線交易，屢屢讓這場延宕多年的家族紛爭成為市場關注的焦點。

長榮爆內線疑雲 張國華、張國政逾千萬交保

長榮集團海空分家，長榮海運二○二三年轉讓卅七萬多張長榮航空股票，交易金額超過一三三億餘元，董事張國華等內部人涉內線交易，台北地檢署清查金流，張國華一家三口買長榮海運逾十七萬張股票，擬制性獲利逾廿一點一億，股票獲利逾一五一億，昨指揮調查局昨兵分十路搜索長榮海運、相關人住家，約談張國華、胞弟張國政共九人，詢後移送台北地檢署複訊。

霸凌爭議 萬美玲之子佀廣洋向受傷者致歉

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近期遭控涉及霸凌等爭議，他昨天首度回應，對童年不成熟行為逐一致歉，但駁斥有販售大麻、開分身帳號謾罵前立委高嘉瑜等行為，強調沒做過的事將交由司法還原真相。市黨部指出，會評估是否仍適合參選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。