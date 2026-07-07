影／矢板明夫在台中被中國男子毆打迅速破案 劉世芳將到台中機場慰勤

日本媒體人矢板明夫受邀擔任春雨文教基金會在台中市舉辦的營隊講師，昨天中午結束離開飯店時，遭一名中國籍男子尾隨揮拳攻擊臉部。台中警方和航警、移民署在台中機場國際線攔下想離境的涉案中國男子，迅速破案；內政部長劉世芳今天中午將到台中機場慰勤、感謝執法人員。

矢板明夫遭傷害案，犯嫌潛逃出境，在台中機場即時遭攔查。移民署昨天上午接到通報，在嫌犯要離境時查出身分，將嫌犯留下，台中航警與台中警方留置嫌犯，等到檢察官核發拘票，當場逮人帶回；今天中午，內政部長劉世芳今天將到台中機場國際線慰勤。

台中市警察局第六分局昨天中午接獲報案，指稱西屯區台灣大道二段一間飯店內發生傷害案件，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並成立專案小組追查，迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，經報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦後，昨天下午4時將犯嫌查緝到案。

警方專案小組循線積極追查，掌握中國男子33歲廖姓犯嫌行蹤，研判其犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票後，立即前往台中國際機場執行查緝，並於機場內成功攔截逮捕廖嫌，全案迅速偵破。目前已將廖嫌帶案偵辦，至於詳細犯案動機及案發原因，警方將持續深入調查釐清後，依法移送台中地方檢察署指揮偵辦並建請聲押。