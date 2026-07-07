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張榮發過世10年…家族成員、公司老臣爭龐大遺產 訴訟不斷

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/張榮發' rel='張榮發' data-rel='/2/151685' class='tag'><strong>張榮發</strong></a>大房長子<a href='/search/tagging/2/張國華' rel='張國華' data-rel='/2/254752' class='tag'><strong>張國華</strong></a>昨走入北檢，媒體提問是否有內線交易時，大聲以台語回應：哪有！。 記者蘇健忠／攝影
張榮發大房長子張國華昨走入北檢，媒體提問是否有內線交易時，大聲以台語回應：哪有！。 記者蘇健忠／攝影

檢調偵辦長榮集團內線交易案，讓已故創辦人張榮發遺產相關訴訟，再度引發討論。歷經多年纏訟，確認遺囑官司由二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴；但張榮發基金會對遺囑執行人提告請求於遺產範圍內給付十億元，案件仍在法院審理中。

張榮發二○一六年逝世至今滿十年，但龐大遺產讓家族成員、公司老臣間訴訟不斷。張榮發遺囑將存款、股票、不動產由張國煒單獨繼承，並指定張國煒接任長榮集團總裁，但大房三子張國政無法接受，提確認遺囑無效訴訟。

最高法院認為，遺囑經鑑定確實為張榮發親自簽署，且遺囑公證前有柯麗卿等人擔任見證人，確認無誤後密封，符合民法要件，二○二四年八月判決確認張榮發遺囑有效，張國煒勝訴確定，可獲百億遺產

張國煒勝訴之後，指控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓四名遺囑執行人理應依遺囑內容執行，不應違背遺囑，卻立場偏頗，未依照遺囑分配、交付遺產，且違背遺囑選任張國華擔任巴拿馬長榮國際公司（ＥＩＳ）常任董事及常任總裁，怠於執行職務。

張國煒向法院聲請另訂遺囑執行人，分別為前立委孫大千、安永聯合會計師事務所所長傅文芳，張國煒今年二月曾親自出庭，雙方唇槍舌劍三小時，認為要「讓沒有包袱的人來執行遺囑」，案件仍在法院審理當中。

另外，張國煒也認定柯麗卿四人與張國華共同違反遺囑內容，觸犯背信罪，一併提告。

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