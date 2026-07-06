季連成視察海巡署反毒工作 支持在毒品來源國派聯絡官

行政院政務委員季連成今赴海巡署視察海上反毒工作，了解科技偵查、數位鑑識及新興毒品鑑驗等，他表示，政院支持海巡署在關鍵毒品來源國派駐聯絡官，建立即時情資交換與查緝合作機制，阻斷毒品原料輸入。

季連成聽取海巡署「建構國家第一道反毒防線」專案報告，表示行政院已全面啟動跨部會掃毒，要求檢、警、調、憲、海巡及關務等6大緝毒機關，源頭阻絕、強化查緝、重懲毒駕，從境外源頭、邊境管制到國內溯源查緝，全面壓制毒品犯罪。

他表示，新世代反毒工作攸關國家安全與社會穩定，行政院全力支持海巡署推動「海空一體、精銳海巡」計畫，期許建構陸、海、空立體情監偵網絡，提升毒品查緝的預警與攔截能力，支持海巡署在關鍵毒品來源國派駐聯絡官，建立即時情資交換與查緝合作機制，掌握供應鏈動向，阻斷毒品原物料輸入我國。

他指出，行政院未來除檢討優化緝毒與溯源獎勵制度、提升同仁執勤士氣外，支持海巡署完備各項任務裝備，確保海巡人員安全達成任務。

海巡署表示，毒品犯罪跨國化、組織化、科技化，海域是阻絕毒品走私關鍵樞紐，近年查獲歷來最大宗漁船走私K他命案、首件利用依托咪酯酸製毒工廠、史上最大電子煙分裝場，海巡署秉持「拒毒於境外、攔毒於海上」，整合海域巡防、岸際查緝、犯罪偵查及國際合作能量，封鎖跨境毒品走私。

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行政院政務委員季連成今赴海巡署視察海上反毒工作，表示政院支持海巡署在關鍵毒品來源國派駐聯絡官。圖／海巡署提供

行政院政務委員季連成今赴海巡署視察海上反毒工作，表示政院支持海巡署在關鍵毒品來源國派駐聯絡官。圖／海巡署提供

行政院政務委員季連成今赴海巡署視察海上反毒工作，表示政院支持海巡署在關鍵毒品來源國派駐聯絡官。圖／海巡署提供

行政院政務委員季連成今赴海巡署視察海上反毒工作，表示政院支持海巡署在關鍵毒品來源國派駐聯絡官。圖／海巡署提供