霸凌爭議 萬美玲之子佀廣洋向受傷者致歉

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近期遭控涉及霸凌等爭議，他昨天首度回應，對童年不成熟行為逐一致歉，但駁斥有販售大麻、開分身帳號謾罵前立委高嘉瑜等行為，強調沒做過的事將交由司法還原真相。市黨部指出，會評估是否仍適合參選。

桃園區議員下屆應選十二席，藍營提名現任議員林政賢、詹江村、凌濤、張碩芳、陳美梅、黃婉如與新人佀廣洋共七人，綠營提名現任議員黃瓊慧、余信憲、黃家齊、李光達與前縣議員廖輝星妻子李柏瑟五人，無黨籍有現任議員于北辰、副議長李曉鐘女兒李凱倫等人參戰，選情激烈。

首度參選的廿八歲佀廣洋近月遭自稱昔日同學、老師的網友爆料學生時期霸凌爭議，相關文章在Threads引發熱議。佀廣洋昨首度在臉書發文，回應十七項指控，他坦言童年和青少年時不成熟惹禍，若讓同學受傷，他都尊重對方感受並致歉，五歲塗白膠事件雖無印象，但他願致歉。

佀廣洋也否認部分謠言與指控，包括用小帳號罵前立委高嘉瑜、成績不好讓全校陪他重考、要求警衛罰寫名字一百遍、在補習班偷吃同學雞排等，並強調絕無涉入幫派、販售大麻煙彈；大學被「二一」因母親施壓才畢業一說，實則他依校規辦理休學，完成補修後才畢業。

佀廣洋最後也提到，高中時曾因簽賭被移送少年法庭，他很後悔，因自己輕忽、誤判在網路下注，「媽媽親手將他送辦」，也已經少年法庭依法裁定責付。他強調未來如有指控與事實明顯不符，將交由司法釐清真相，並再次向受傷的人致上最深歉意。

佀廣洋涉及霸凌等爭議引發地方關注，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，佀廣洋已清楚說明年少輕狂不懂事，也已道歉，就看社會如何認定；國民黨維持較高的道德標準，對霸凌採零容忍態度，黨部將密切關注後續動態，並進一步評估他是否仍適合參選。